Gazzeli gazeteci sürgün edilenlerin yolda başına gelenleri anlattı

Yanlarına gittim. "Eşyalarını at ve yaklaş" dedi. Yaklaştım. Aramızda yaklaşık 2 metre mesafe kaldı. Bana "kimliğin nerede" dedi. Ben "kimliğim yok" dedim. "Adın ne?" dedi. "Muhammed El Hilu" dedim. Sonra ellerini kaldır diyerek beni yaklaşık orada 2 saat oturttu. Ben bu sonum diye düşündüm. Keskin nişancılar, tanklar ve askerler önümde, bu sonum dedim.