Gazze'de İsrail soykırımı! Şifa Hastanesi müdüründen İsrailli subaya tokat gibi cevap
7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail gözünü hastanelere dikti. Okul, kilise, cami ve yerleşim yerlerini hedef alan terör ordusu sivillerin son sığınağı olan hastaneleri savaş alanına döndürdü. Terör ordusu saldırılarını Şifa Hastanesi çevresinde yoğunlaştı. Elektrik ve su olmayan hastanede solunum cihazları durdu. Sağlık çalışanları yoğun bakımdaki bazı hastalara saatler boyunca suni teneffüs yapmak zorunda kaldı. Öğle saatlerinde Gazze Şifa Hastanesi Müdürü tarafından yapılan açıklamada hastanedeki elektrik kesintisi ve hizmetlerin aksaması nedeniyle 6'sı bebek 20 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan Şifa Hastanesi Müdürü Munir el-Berş, hastaneye giriş operasyonunu başlatan İsrail ordusundan subaya, "Beni hastalarımın arasından alıp tutuklamak ya da öldürmek istiyorsanız sorun yok hazırım ama işbirliği yapmam." dedi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
Gazze'deki yetkililer İsrail'in haftalardır süren elektrik ve yakıt ablukası nedeniyle karanlığa gömülen hastanede, kuvözde oksijene bağlı bebeklerden ikisinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
WSJ, İsrail'in bombaladığı Şifa Hastanesi'ndekilerle konuştu: "Gidecek yerimiz yok"
Yetkililer, hastanenin yoğun bakım servisinde kalan 4 kişinin tıbbi cihazlara enerji sağlanamadığı için hayatını kaybettiğini, 36 bebeğin yaşamının da risk altında olduğunu söyledi.
Hastane direktörü Dr. Muhammed Ebu Silmiye, mevcut durumu, "Ameliyatlar durmak zorunda kaldı. Diyaliz işlemlerini durdurduk ve yenidoğan ünitesi de korkunç bir durumda" sözleriyle özetledi.
Solunum cihazlarının durduğu hastanede, sağlık çalışanlarının yoğun bakımdaki bazı hastalara saatler boyunca suni teneffüs yapmak zorunda kaldığı ifade edildi.
"BENİ TUTUKLAMAK, ÖLDÜRMEK İSTİYORSANIZ HAZIRIM AMA İŞBİRLİĞİ YAPMAM"
Şifa Hastanesi Müdürü Munir el-Berş, hastaneye giriş operasyonunu başlatan İsrail ordusundan subaya, "Beni hastalarımın arasından alıp tutuklamak ya da öldürmek istiyorsanız sorun yok hazırım ama işbirliği yapmam." dedi.
Al-Jazeera televizyon kanalının, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden aralıksız canlı telefon bağlantıları sırasında Hastane Müdürü Dr. Munir el-Berş ile İsrailli bir subay arasında geçen konuşma dikkat çekti.
Spikerin ses kalitesinin düşüklüğünden dolayı bazı diyalogların tam anlaşılmadığını iletmesi üzerine Dr. Berş, İsrailli subayla arasında geçen telefon görüşmesini aktardı.
Berş, "Ben her gün yaralılarla burada muhatap oluyorum ve şehitleri görüyorum, onlara nasıl güvenebilirim. Onlara güven olmaz." dedi.
İsrailli subayın kendisinden aşağı inmesini ve komutanıyla görüşmesini istediğini belirten Berş, "Bu konu siyasi bir alan, ben doktorum. (İsrail askerleri) Aşağıda bodrum katında bir şeyler yapıyorlar ne yaptıklarını bilmiyorum." şeklinde konuştu.
Telefon görüşmesinde subayın, aşağı inmesi için kendisini ikna etmeye çalıştığını aktaran Berş, görüşmeye ilişkin şunları söyledi:
"Beni hastalarımın arasından alıp tutuklamak ya da öldürmek istiyorsanız sorun yok hazırım ama işbirliği yapmam. Ancak onun yanına inip, istediği konuda onunla işbirliği yapmamı istemesi bunu kabul etmem. Subay, daha önce kafasında planlamış olduğu şeyi yapmak istiyor. Öncesinde kurguladığı olaylar ya da oraya koyduğu bir şeyler olabilir. Önceden hazırladığı bir kurguyu yanına yalancı bir şahit tutarak oynamak istiyor. Bodrumda neler hazırlıyorlar, gürültü yapıyorlar ne yapmak istiyorlar bilmiyorum. Yanında yalancı bir şahit olmasını istiyor, 'sonra şunları bulduk bunları bulduk' diyecekler. Çekim yapıp, görüntüyü medyada kullanmak üzere nasıl bir kurgu ve planla hazırlayıp ne yaptıklarını bilmiyorum."
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X platformundan yaptığı paylaşımda, Şifa Tıp Merkezi'nin belirli bir bölümüne yönelik askeri operasyon yürütüldüğünü belirtti.
Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, söz konusu operasyonun başlatılacağına dair bilginin Şifa Hastanesi'ne verildiğini doğruladı.
Hastaneye askeri müdahalenin sürdüğü belirtilirken, duruma ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.
DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
İşte 15 Kasım'da yaşananlar:
05.20 Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle: "Şifa Kompleksi'ndeki sağlık personelinin, hastaların ve yerinden edilmiş kişilerin hayatlarından tam sorumlu olan işgal güçleridir"
04.19 Hamas: "İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne saldırmasından İsrail'i ve ABD Başkanı Biden'ı sorumlu tutuyoruz"
04.14 Katil İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Tıp Merkezi'nin bir kısmına yönelik askeri operasyona başladığını duyurdu
02.48 Filistin Sağlık Bakanlığınca, İsrail'in, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde hasta ya da sığınmacı olarak bulunanların tamamını, kuşatma ve bombardımanla ölüm çemberinin içinde tuttuğu belirtildi.
02.09 Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nde kendisine bağlı olan Kudüs Hastanesi'nden hasta ve sağlık ekiplerinin zorunlu olarak çıkarıldığını duyurdu.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "Hastaları ve ailelerini, sağlık ekiplerini, hastaneden çıkarmak zorunda kaldık, tehlikelerle dolu zor bir gündü." ifadesi kullanıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Avrupa'yı sallayacak transfer! Güle güle Galatasaray'ın gözbebeği: 12 milyon euroluk...
- Emekliye %4 ek ödemeli zam tablosu çizildi! SSK, Bağ-Kur, Tarım, EYT'li için 2'li artış formülü şekillendi! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...
- ÖGG sınav sonuç sorgulama ekranı | 105. Temel Eğitim ve 81 Yenileme ÖGG sınav sonuçları duyuruldu mu, ne zaman açıklanacak?
- VGM burs sonucu sorgulama ekranı: 2023-2024 VGM üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bankaların güncel faiz oranları belli oldu! 150 bin TL'nin 32 günlük mevduat faizi getirisi...
- 1 DOLAR KAÇ TL? Dolar bugün ne kadar? 14 Kasım 2023 canlı döviz kuru!
- Kerem Aktürkoğlu yol ayrımında! Galatasaray’ın kazanacağı bonservisi duyurdular! Bayern Münih maçı sonrası…
- Uzmanlar açıkladı! Bu kişiler 1 fincan bile içmemeli! Kahvenin bilinmeyen zararı...
- 1,2,3,4,5 kişilik hanelere veriliyor! Başvuru yapana her ay ödenecek! 260 TL fatura yardımı...
- FED Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023? FED faiz kararı toplantı tarihi...
- GTA 6 ne zaman çıkıyor? GTA VI hangi tarihte çıkacak? GTA 6 ilk fragman tarihi...
- KYK bursu ne kadar 2023-2024? KYK öğrenim kredisi geri ödemeli mi, faizi var mı? Toplu para, taksit sayısı...