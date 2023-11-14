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Katil İsrail’in 6 bıçaklı Ninja Füzesi: HELLFIRE RX9 | Ninja Füzesi nedir?

A HABER ÖZEL | Katil İsrail ordusu, son olarak binlerce sivilin sığındığı ve yaralıların tedavi edildiği Şifa Hastanesi'nin bahçesini Ninja Füzesi olarak da bilinen 6 bıçaklı "HELLFIRE RX9" füzeleriyle hedef aldı. İsrail'in ilk kez kullandığı bu füzeli saldırısında onlarca kişi ağır şekilde yara aldı. Peki, Ninja Füzesi nedir? Korkunç detayları A Haber'e Stretejik Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş ile Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ açıkladı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 14.11.2023 22:36 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 22:51
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Katil İsrail’in 6 bıçaklı Ninja Füzesi: HELLFIRE RX9 | Ninja Füzesi nedir?

A HABER ÖZEL HABER | Katil siyonist İsrail ordusu, Gazze'de masum siviller üzerinde 7 Ekim'den bu yana sistematik olarak sürdürdüğü saldırılarına bir yenisini daha ekledi.

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Katil İsrail’in 6 bıçaklı Ninja Füzesi: HELLFIRE RX9 | Ninja Füzesi nedir?

TERÖR DEVLETİ İSRAİL İLK KEZ KULLANDI! NİNJA FÜZESİ NEDİR?

Tel Aviv'in hedefi yine Şifa Hastanesi'ydi.

Masum sivillerin sığındığı ve yaralıların tedavi edildiği Şifa Hastanesi, ilk kez Ninja Füzesi olarak bilinen "Hellfire Rx9" ile hedef alındı.

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Katil İsrail’in 6 bıçaklı Ninja Füzesi: HELLFIRE RX9 | Ninja Füzesi nedir?

İSRAİL'İN KATLİAM SİLAHI

Patlayıcı başlığı olmayan füze, üzerinde bulunan 1'er metrelik 6 bıçak ile 100 metre mesafedeki onlarca Filistinliyi paramparça etti.

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Katil İsrail’in 6 bıçaklı Ninja Füzesi: HELLFIRE RX9 | Ninja Füzesi nedir?

Bıçaklı füze ile hedef alınan gencin bacağı kesildi.

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Katil İsrail’in 6 bıçaklı Ninja Füzesi: HELLFIRE RX9 | Ninja Füzesi nedir?

Peki, Ninja Füzesi nedir? Detaylar A Haber'in özel haberinde…