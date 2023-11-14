14 Kasım 2023, Salı
Katil İsrail’in 6 bıçaklı Ninja Füzesi: HELLFIRE RX9 | Ninja Füzesi nedir?
A HABER ÖZEL | Katil İsrail ordusu, son olarak binlerce sivilin sığındığı ve yaralıların tedavi edildiği Şifa Hastanesi'nin bahçesini Ninja Füzesi olarak da bilinen 6 bıçaklı "HELLFIRE RX9" füzeleriyle hedef aldı. İsrail'in ilk kez kullandığı bu füzeli saldırısında onlarca kişi ağır şekilde yara aldı. Peki, Ninja Füzesi nedir? Korkunç detayları A Haber'e Stretejik Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş ile Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ açıkladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.11.2023 22:36 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 22:51
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