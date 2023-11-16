Annesini kaybeden Filistinli kızın feryadı yürekleri dağladı!
İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamı bitmek bilmezken, annesini kaybeden Filistinli bir kızın feryadı yürekleri dağladı. İşte dünyanın utanç tablosu! "Keşke annemle birlikte ölseydim" diyen Gazzeli küçük kızın o anları...
Okulları, camileri, hastaneleri ve sivilleri sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail, Gazze'de aktif tek bir hastane bile bırakmadı. Yerleşim yerlerine fosfor bombaları ile saldıran İsrail, dünyanın gözü önünde işlenmedik savaş suçu bırakmıyor.
İSRAİL KATLİAMI BİTMEK BİLMİYOR
Gazze'deki hükümete göre 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 710'u çocuk ve 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.
Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.
11 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ
İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
"KEŞKE ANNEMLE BİRLİKTE ÖLSEYDİM"
İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivillere katlederken, on binlerce çocuğu ailesinden kopardı. Sevdiklerini kaybeden Gazzeli küçük kız ölmeyi diledi. O anlar yürekleri dağladı.
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