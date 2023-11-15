İşgalci İsrail Şifa Hastanesi’ndeki yoğun bakım ünitesi vurdu: Bebekler kuvözden çıkarıldı, 6’sı hayatını kaybetti!

7 Ekim'den bu yana abluka ve bombardıman arasında yaşam savaşı verilen Gazze'de nefes alacak yer kalmadı. İşgalci terör örgütü İsrail, hedef ve insan ayırt etmeden vurmaya devam ediyor. Katiller yaralıların tedavi görmesine dahi müsade etmeyerek dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyerek hastaneleri vuruyor. Son olarak Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesi bombardımanla toza boğuldu.

Gazze Sağlık Bakanlığınca paylaşılan görüntülerde kuvözde tutulan bebekler hastane dışına taşındı. Ancak, 6 prematüre bebek yaşama veda ederken 9 yaralı vatandaş da elektrik yetersizliği nedeniyle şehit oldu.