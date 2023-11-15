İşgalci İsrail Şifa Hastanesi'ndeki yoğun bakım ünitesi vurdu: Bebekler kuvözden çıkarıldı, 6'sı hayatını kaybetti!
Günlerdir Filistinlilere kendi topraklarında yaşam alanı bırakmayan katil İsrail, yine savaş suçu işleyerek hastane vurdu. Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesini hedef aldı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığının paylaştığı görüntülere göre, işgalci İsrail ordusunun kuşatması altındaki ve yakıt tedarik edilememesi nedeniyle alarm durumundaki Şifa Hastanesi'ni bombaladı. Kuvözde tutulan bebekler, bombardımana uğrayan hastaneden çıkarılırken 6 prematüre bebek ile 9 yaralının, elektrik yetersizliği nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
7 Ekim'den bu yana abluka ve bombardıman arasında yaşam savaşı verilen Gazze'de nefes alacak yer kalmadı. İşgalci terör örgütü İsrail, hedef ve insan ayırt etmeden vurmaya devam ediyor. Katiller yaralıların tedavi görmesine dahi müsade etmeyerek dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyerek hastaneleri vuruyor. Son olarak Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesi bombardımanla toza boğuldu.
Gazze Sağlık Bakanlığınca paylaşılan görüntülerde kuvözde tutulan bebekler hastane dışına taşındı. Ancak, 6 prematüre bebek yaşama veda ederken 9 yaralı vatandaş da elektrik yetersizliği nedeniyle şehit oldu.
BEBEKLER HAYATINI KAYBETTİ
Görüntülerdeki doktorların bölgedeki patlama nedeniyle tozdan nefes almakta zorlandığı dikkati çekti. Doktorlar, saldırılar ve yakıt eksikliği nedeniyle daha önceden hastane içinde yerleri değiştirilen yoğun bakım hastalarının yeniden başka bir alana tahliye edildiği bilgisini paylaştı.
Görüntülere göre ayrıca Şifa Hastanesi'ndeki yenidoğan bölümünde kuvözlerinden çıkarılan 30'dan fazla bebek hastane personeli ve gönüllü sivillerin kucaklarında daha güvenli ve uygun bir yere nakledildi. Öte yandan yenidoğan servisindeki bebekler kuvözden çıkarıldıktan 6'sının hayatını kaybettiği kaydedildi.
Doktorların bebekleri taşırken geçtiği hastane koridorlarının yaralıların bulunduğu hasta yataklarıyla dolu olduğu ve aynı koridorlarda, evleri bombalandığı için yerinden edilen ve hastaneye sığınan sivillerin de yaşadığı görüldü.
Bu vahim duruma dair konuşan Filistinli bir doktor, bebekleri taşıdıkları alanın özellikle prematüreler için uygun olmadığını vurguladı.
Bebeklerin normalde kuvözde kalması gerektiğini belirten doktorlar, "bugüne kadar üç bebeğin içinde bulunduğu şartlar nedeniyle öldüğünü" söyledi.
GÖREVİNİN BAŞINDAYKEN EŞİNİ KAYBETTİ
Başka bir videoda, İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle gazeteciler dahil kimsenin hastaneye ulaşamaması nedeniyle hastanenin sağlık personelinden birinin buradaki insani trajediyi aktarmak için muhabirlik yaptığı görüldü.
Hastane çalışanının mikrofon uzattığı bir doktor, eşini İsrail bombardımanında kaybettiği için annesiz kalan iki küçük çocuğunu hastanede yanına alarak çalıştığını anlattı.
Yoğun bakım bölümünde çalışan doktor İsam Radi, "Görevimin başındayken karım şehit oldu. Çocuklarımı burada yanıma almak zorunda kaldım. Hala görevimin başındayım. Tüm şartlara rağmen Allah'a hamd olsun." ifadelerini kullandı.
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