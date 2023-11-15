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Gazzeli gazeteci sürgün edilenlerin yolda başına gelenleri anlattı

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Giriş: 15.11.2023 10:57
Güncelleme:15.11.2023 11:25
İsrail'in saldırıları nedeniyle evini terk ederek Gazze'nin güneyine gitmek zorunda kalan bir gazeteci, sürgün yolunda başına gelenleri anlattı. İsrail askerlerinin bölgeyi terk edenlere uyguladığı psikolojik şiddeti gözler önüne serdi.
Sürgün yolunda yaşadıklarını anlattı

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