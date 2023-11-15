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Katil İsrail önce algı yaptı sonra öldürdü: ‘Yaşlıların güvenini sağlıyoruz’ reklamından sonra Filistinli Beşir Hacı’yı vurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.11.2023 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023
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Katil İsrail önce algı yaptı sonra öldürdü: ‘Yaşlıların güvenini sağlıyoruz’ reklamından sonra Filistinli Beşir Hacı’yı vurdu

Gazze’de günlerdir insan kıyımı yapan katil İsrail’e dünyadan tepkiler çığ gibi büyüyor. ABD ve AB’nin gölgesinde Gazze Şeridi’ni yoğun bombardımana tutan işgalci ordusu, kahpe bir algı operasyonuna imza attı. 79 yaşındaki Beşir Hacı isimli Filistinlinin fotoğraflarını paylaşarak, "Askerlerimiz savaşçı olmadan önce insandır. Gazze'nin kalbinde yardıma muhtaç yaşlı bir Filistinliye yardım ediyoruz" ifadeleriyle algı operasyonu yaptı. Fotoğrafları dünyaya servis eden katiller Hacı’yı vurarak öldürdü.

Yıllardır Filistin'i işgal altında tutan soykırımcı İsrail, kışkırtıcı saldırıları sonucu 7 Ekim'de Hamas tarafından karşılık buldu. O günden bu güne kadar işgalciler dur durak bilmeden hedef ve insan gözetmeksizin binlerce masumun canına kıyarken bölgede yaşam alanına dair bir şey bırakmadı. Dünyadan tepkilerin çığ gibi büyüdüğü bu insanlık dramında ABD ve AB işgalcilere koşulsuz destek veriyor.

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630'unu çocuklar ve 3 bin 130'unu kadınlar oluşturduğu soykırım naziden izler taşıyor.

Son olarak Siyonist İsrail ordusu, dünyadan gelen tepkiler üzerine kahpece bir algı operasyonu başlattı.

"YAŞLILARIN GÜVENİNİ SAĞLIYORUZ" REKLAMI YAPTI SONRA ÖLDÜRDÜ

İşgalci İsrail 'Yaşlıların güvenini sağlıyoruz' algısıyla fotoğraflarını servis ettiği Filistinli yaşlı adamı öldürdü.

Bir taraftan, Gazze'deki katliam Batı medyası tarafından gizlenirken diğer taraftan da işgalci İsrail ordusu sosyal medya başlattığı algı operasyonunda, 79 yaşındaki Beşir Hacı isimli Filistinlinin fotoğraflarını paylaşarak, "Askerlerimiz savaşçı olmadan önce insandır. Gazze'nin kalbinde yardıma muhtaç yaşlı bir Filistinliye yardım ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

SIRTINDAN VURDULAR

Filistinli yaşlı adamın yakınları sosyal medya üzerinden İsrail'in skandalını paylaştı. Hacı'nın bir tanıdığı, "Zalimler ordusu, "Güvenli Koridor" olarak adlandırılan infaz koridorunda ihanete uğrayıp şehit oldu." dedi.

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