Katil İsrail önce algı yaptı sonra öldürdü: ‘Yaşlıların güvenini sağlıyoruz’ reklamından sonra Filistinli Beşir Hacı’yı vurdu

Yıllardır Filistin'i işgal altında tutan soykırımcı İsrail, kışkırtıcı saldırıları sonucu 7 Ekim'de Hamas tarafından karşılık buldu. O günden bu güne kadar işgalciler dur durak bilmeden hedef ve insan gözetmeksizin binlerce masumun canına kıyarken bölgede yaşam alanına dair bir şey bırakmadı. Dünyadan tepkilerin çığ gibi büyüdüğü bu insanlık dramında ABD ve AB işgalcilere koşulsuz destek veriyor.