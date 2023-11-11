İsrail Gazze’de çocuklarda savaşında 36. gün! A Haber savaş bölgesinde
İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün Gazze’de çocuklara karşı başlattığı savaşta 36. güne girildi. Bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı enkaz altında olanlar ve kayıplar hariç 11 bin 78’e çıktı. Bunların 4 bin 506’sı çocuk, 3 bin 27’si ise kadın. Bölgeden son gelişmeleri A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.
İsrail'in Gazze şeridine yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 36. gününde devam ediyor. İsrail'in yoğun bombardımanına maruz kalan Gazze kentindeki Filistinliler, Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerindeki bölgelerine göç etmeye devam ediyor.
İsrail ve akıl hocası ABD'nin uydurduğu insani mola adlı yalanda İsrail, sivillerin Gazze'nin kuzeyinden güneyine geçemeye çalışan sivilleri tuzağa düşürüyor ve havadan uçaklarla onları bombalıyor. Dün Selahaddin Yolu üzerinde tehcire maruz kalan siviller hedef alındı ve 15 kişi yaşamını yitirdi.
İsrail sivilleri tuzağa çekmekle kalmıyor. Gazze'nin kuzeyinde yer alan tüm hastaneleri de savaş suçu işleyerek vurmaya devam ediyor. 100 bin üzerinde insanın sığındığı Kudüs ve Şifa hastaneleri hem uçaklarla hem keskin nişancılarla sürekli olarak ateş altında tutuluyor. İsrail insanları buradan zorunlu göçe itiyor. Bölgeden gelişmeleri A Haber ekipleri aktardı.
EMİNE KAVASOĞLU/ Saat 09.00 itibarıyla yaşananlar: Dün akşam itibarıyla hastanelere yönelik olarak sistematik bir saldırı başladı. İsrail günlerdir insanların tedavi gördüğü ve masum sivillerin sığındığı hastaneleri vurmak için günlerdir tehditler savuruyordu. Ancka bu hastanelerin boşaltılması mümkün değil çünkü buralarda 100 bin üzerinde sığınmacı bulunuyor. Dün akşam İsrail 6 ayrı hastaneyi hedef aldı. Şifa Hastanesi'nin çevresi son 24 saatte 5 defa hedef alındı çevresi bombalandı. Hamas bir açıklama yaparak "Şifa Hastanesi'nin vurulması ve çevresinde ölen insanların sorumlusu ABD'dir." dedi. İsrail hastaneleri sıkıştırarak onların güneye doğru göç etmesini sağlamak istiyor.
Zira buradan göç eden siviller dün bir bombardımana maruz kaldı. 15 kişi Selahattin Yolu üzerinde can verdi. İsrail taktiksel mola saatleri veriyor. İnsanların göç etmesi için süreler veriliyor ancak insanlar göç yolunda öldürülüyor. Yollar yerler bir olmuş durumda insanlar yürüyerek oralardan geçmek zorunda. 100 bin insanın kuzeyden güneye göç ettiği yazılıyor ama kuzeyde hala 300 bin insan bulunuyor. Kudüs Hastanesi'nde ameliyatlar tamamen durdu. İsrail keskin nişancılarla Şifa ve Kudüs hastanelerini sürekli olarak hedef alıyor.
İsrail'in 35 günlük saldırılarında 11 bin 78 kişi hayatını kaybetti. Bunların 4 bin 506'sı çocuk bunun dışında bin 500 çocuğun da kayıp olduğu bilgisi var. Yine İsrail'in saldırılarında 3 bin 27 kadın hayatını kaybetti. 28 bine yakın insan da yaralandı. İsrail ordusu hayatını kaybedenlerle ilgili farklı açıklamalar yapıyor. 3 koldan Gazze'ye girmeye çalışan İsrail ordusu çok büyük kayıplar veriyor. Askeri araçlar konusunda ciddi kayıpları var.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 5000 TL emekli ikramiyesi sorgulama ekranı: 11-12-13-14 Kasım'da hesaplara geçecek! Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi tahsis numarasına göre SGK, SSK, Bağkur ödeme günleri...
- KYK YEMEK SAATLERİ 2023-2024! KYK yurdu kahvaltı ve yemek saatleri kaçta başlıyor? Hafta içi, hafta sonu...
- 10 Kasım 2023 Cuma reyting sonuçları! Dün akşamın reyting birincisi... Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Kızılcık Şerbeti...
- Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı çıktı mı? YALI ÇAPKINI 46. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Seyran ve Ferit ayrılığı...
- Fenerbahçe'nin yıldızı yeni rotasını çizdi! O takıma geri dönüyor...
- 43 yaşındaki Petek Dinçöz 20 yaş gençleşti! Son halini görenler inanamıyor...
- YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE! Yalı Çapkını 45. bölüm full HD kesintisiz izle!
- TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇ SONUCU! 10 Kasım 2023 Trabzon Konyaspor maçı kaç kaç bitti?
- 2000 öncesi, 2008-2015 arası ve sonrası için emeklilik sistemi sil baştan... Emeklilik yaşınız değişiyor, o kişilere duyuruldu!
- Öğrencilere para yardımı başladı: IBAN'a 3.570 TL yatacak! T.C. kimlik no ile başvuru yapabilirsiniz!
- SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2023: İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Engelli işçi alımı kura çekim tarihi, kadro ve branş dağılımı...
- Gelinim Mutfakta bugünkü puan durumu! 10 Kasım 2023 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Altınların sahibi ve elenen yarışmacı...