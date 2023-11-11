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İsrail Gazze’de çocuklarda savaşında 36. gün! A Haber savaş bölgesinde

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 11.11.2023 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023
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İsrail Gazze’de çocuklarda savaşında 36. gün! A Haber savaş bölgesinde

İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün Gazze’de çocuklara karşı başlattığı savaşta 36. güne girildi. Bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı enkaz altında olanlar ve kayıplar hariç 11 bin 78’e çıktı. Bunların 4 bin 506’sı çocuk, 3 bin 27’si ise kadın. Bölgeden son gelişmeleri A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.

İsrail'in Gazze şeridine yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 36. gününde devam ediyor. İsrail'in yoğun bombardımanına maruz kalan Gazze kentindeki Filistinliler, Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerindeki bölgelerine göç etmeye devam ediyor.

İsrail ve akıl hocası ABD'nin uydurduğu insani mola adlı yalanda İsrail, sivillerin Gazze'nin kuzeyinden güneyine geçemeye çalışan sivilleri tuzağa düşürüyor ve havadan uçaklarla onları bombalıyor. Dün Selahaddin Yolu üzerinde tehcire maruz kalan siviller hedef alındı ve 15 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail sivilleri tuzağa çekmekle kalmıyor. Gazze'nin kuzeyinde yer alan tüm hastaneleri de savaş suçu işleyerek vurmaya devam ediyor. 100 bin üzerinde insanın sığındığı Kudüs ve Şifa hastaneleri hem uçaklarla hem keskin nişancılarla sürekli olarak ateş altında tutuluyor. İsrail insanları buradan zorunlu göçe itiyor. Bölgeden gelişmeleri A Haber ekipleri aktardı.

EMİNE KAVASOĞLU/ Saat 09.00 itibarıyla yaşananlar: Dün akşam itibarıyla hastanelere yönelik olarak sistematik bir saldırı başladı. İsrail günlerdir insanların tedavi gördüğü ve masum sivillerin sığındığı hastaneleri vurmak için günlerdir tehditler savuruyordu. Ancka bu hastanelerin boşaltılması mümkün değil çünkü buralarda 100 bin üzerinde sığınmacı bulunuyor. Dün akşam İsrail 6 ayrı hastaneyi hedef aldı. Şifa Hastanesi'nin çevresi son 24 saatte 5 defa hedef alındı çevresi bombalandı. Hamas bir açıklama yaparak "Şifa Hastanesi'nin vurulması ve çevresinde ölen insanların sorumlusu ABD'dir." dedi. İsrail hastaneleri sıkıştırarak onların güneye doğru göç etmesini sağlamak istiyor.

Zira buradan göç eden siviller dün bir bombardımana maruz kaldı. 15 kişi Selahattin Yolu üzerinde can verdi. İsrail taktiksel mola saatleri veriyor. İnsanların göç etmesi için süreler veriliyor ancak insanlar göç yolunda öldürülüyor. Yollar yerler bir olmuş durumda insanlar yürüyerek oralardan geçmek zorunda. 100 bin insanın kuzeyden güneye göç ettiği yazılıyor ama kuzeyde hala 300 bin insan bulunuyor. Kudüs Hastanesi'nde ameliyatlar tamamen durdu. İsrail keskin nişancılarla Şifa ve Kudüs hastanelerini sürekli olarak hedef alıyor.

İsrail'in 35 günlük saldırılarında 11 bin 78 kişi hayatını kaybetti. Bunların 4 bin 506'sı çocuk bunun dışında bin 500 çocuğun da kayıp olduğu bilgisi var. Yine İsrail'in saldırılarında 3 bin 27 kadın hayatını kaybetti. 28 bine yakın insan da yaralandı. İsrail ordusu hayatını kaybedenlerle ilgili farklı açıklamalar yapıyor. 3 koldan Gazze'ye girmeye çalışan İsrail ordusu çok büyük kayıplar veriyor. Askeri araçlar konusunda ciddi kayıpları var.

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