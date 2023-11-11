İsrail Gazze’de çocuklarda savaşında 36. gün! A Haber savaş bölgesinde

İsrail'in 35 günlük saldırılarında 11 bin 78 kişi hayatını kaybetti. Bunların 4 bin 506'sı çocuk bunun dışında bin 500 çocuğun da kayıp olduğu bilgisi var. Yine İsrail'in saldırılarında 3 bin 27 kadın hayatını kaybetti. 28 bine yakın insan da yaralandı. İsrail ordusu hayatını kaybedenlerle ilgili farklı açıklamalar yapıyor. 3 koldan Gazze'ye girmeye çalışan İsrail ordusu çok büyük kayıplar veriyor. Askeri araçlar konusunda ciddi kayıpları var.

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