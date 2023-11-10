Filistin toprakları işte böyle çalınıyor! Yerleşimci mi işgalci mi belli değil
İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik insanlık dışı soykırımı bitmek bilmiyor. Katil İsrail'in tarihle örtüşmeyen Yahudiler Filistin topraklarını satın aldı yalanı daha önce A Haber ekranlarında çürültülmüştü. Yerleşimci mi yoksa işgalci mi olduğu belli olmayan bir İsrailli yıllardan bu yana süre gelen soykırımını gözler önüne bir kez daha serdi. Katil İsrail askeri ve halkıyla Filistin topraklarını işte böyle çalıyor...
Soykırımcı İsrail tam 35 gündür Gazze'ye ABD'nin gölgesinde ölüm yağdırıyor.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail, bir aydır kadın-çocuk-genç-yaşlı demeden sivilleri hedef alıyor ve hastaneleri, okulları, camileri ve basın kurumlarını bombalıyor.
Batı Şeria nasıl tek parça değilse, İsrail'de tek parça değil. Netanyahu ve hükümetinin yaptıklarına dünya çapından sert tepkiler gelmeye devam ediyor.
YERLEŞİMCİ Mİ İŞGALCİ Mİ BELLİ DEĞİL!
Gazze'de katil devletin hain bir vatandaşının Filistin topraklarının yıllardan bu yana nasıl çalındığını gösterir bir nitelik taşıyan o anları A Haber ekranlarında gözler önüne serildi.
Gazze'de Filistinli bir vatandaşın oturduğu evin terasına tırmanan İsrailli bir alçağın sözleri bu ikiyüzlülük de fazla dedirtti.
Ev sahibi, terasına tırmanan İsrailliye "Giriş yapısı var oradan gelsene" diyerek sitem etti.
FİLİSTİN TOPRAKLARI İŞTE BÖYLE ÇALINIYOR
Yıllardır süre gelen İsrail zulmünün ve Filistin'deki topraklarını nasıl soykırım yaparak hırsız gibi çaldığını gösteren nitelikteki videoda, alçak İsrailli ikiyüzlü tavırlar sergileyerek "Evet ama bu çatı benim. Her şey benim, tüm ülke benim malım, benim vatanım" dedi.
İSRAİL HAİNLİĞİ BİTMİYOR! "BURASI İSRAİL TOPRAĞI" DEDİ
Sözlerini devam ettiren hain, "Buranın senin olduğunu düşünüyorsun. Ama bütün bu ülke İsrail toprağı" ifadelerini kullandı.
"BURASI İSRAİL DEĞİL BURASI FİLİSTİN"
Filistinli vatandaş ise, "Hayır burası Hebron, İsrail değil. Burası Filistin. Ben Tel Aviv'de değilim." dedi.
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