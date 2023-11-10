Filistin toprakları işte böyle çalınıyor! Yerleşimci mi işgalci mi belli değil

Batı Şeria nasıl tek parça değilse, İsrail'de tek parça değil. Netanyahu ve hükümetinin yaptıklarına dünya çapından sert tepkiler gelmeye devam ediyor.

YERLEŞİMCİ Mİ İŞGALCİ Mİ BELLİ DEĞİL!

Gazze'de katil devletin hain bir vatandaşının Filistin topraklarının yıllardan bu yana nasıl çalındığını gösterir bir nitelik taşıyan o anları A Haber ekranlarında gözler önüne serildi.

Gazze'de Filistinli bir vatandaşın oturduğu evin terasına tırmanan İsrailli bir alçağın sözleri bu ikiyüzlülük de fazla dedirtti.