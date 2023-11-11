11 Kasım 2023, Cumartesi
İşgalci İsrail'in sahtekarlıkları ortaya çıkıyor! Gazze katliamında...
İsrail, 36 gündür aralıksız şekilde Gazze'deki masumların üzerine bomba yağdırıyor. Çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 10 bini aşkın kişi hayatını kaybederken, on binlerce kişi de evlerinden sürgün edildi. Kuzey Gazze adeta yerle bir oldu. Dünya ise Srebrenitsa katliamında izlediği gibi Gazze'deki soykırımı da izliyor.
Giriş Tarihi: 11.11.2023 07:15 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023 07:15
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