İşgalci İsrail’in sahtekarlıkları ortaya çıkıyor! Gazze katliamında...

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

- 11 binden fazla Filistinli sivili katlettiler. Ama siyonist rejim ve destekçileri kana hâlâ doymadı. Israrla "ateşkes yok" diyorlar. 4 saatlik bir insani duraklama bahanesini ürettiler. Ama bu duraklamayı da yine daha fazla sürgün için kullanıyorlar.

- Gazze'nin tamamına bundan sonra ne olacağı da bir muamma. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu daha önce Gazze'de güvenliği kendilerinin sağlayacağını söylemişti. Aynı Netanyahu dün, "Gazze'yi fethetme peşinde değiliz. İşgal etme peşinde değiliz" dedi. Gazze için sivil bir hükümet bulacaklarını söyledi. Yani yıkımın ardından da Gazze'yi işgali farklı bir boyutta devam ettirmenin peşindeler.