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İsrail katliamının 35 günlük acı tablosu! Ölüm-yıkım…

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Giriş: 11.11.2023 09:07
İsrail'in Gazze'ye 35 gündür yoğun saldırılarını sürdürdüğü can kaybı sayısı her geçen gün artıyor. İsrail hem insanlık İşte 35 günde yaşanan kayıplar ve savaş a bir göz atalım...

KATLİAMIN 35 GÜNLÜK BİLANÇOSU

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI: 11.078

ÇOCUK: 4.506

KADIN: 3.027

TAMAMEN YIKILAN YAPILAR:

KONUT: 40.000

CAMİ: 67

HÜKÜMET BİNASI: 88

HASAR GÖREN YAPILAR:

KONUT: MEVCUTUN YÜZDE 50'DEN FAZLASI

OKUL: 238

HASTANE: 18 (HİZMET DIŞI KALDI)

SAĞLIK MERKEZİ: 46 (HİZMET DIŞI KALDI)

KİLİSE: 3

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