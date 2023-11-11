11 Kasım 2023, Cumartesi
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ANA SAYFA
İsrail katliamının 35 günlük acı tablosu! Ölüm-yıkım…
İsrail'in Gazze'ye 35 gündür yoğun saldırılarını sürdürdüğü can kaybı sayısı her geçen gün artıyor. İsrail hem insanlık İşte 35 günde yaşanan kayıplar ve savaş a bir göz atalım...
KATLİAMIN 35 GÜNLÜK BİLANÇOSU
HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI: 11.078
ÇOCUK: 4.506
KADIN: 3.027
TAMAMEN YIKILAN YAPILAR:
KONUT: 40.000
CAMİ: 67
HÜKÜMET BİNASI: 88
HASAR GÖREN YAPILAR:
KONUT: MEVCUTUN YÜZDE 50'DEN FAZLASI
OKUL: 238
HASTANE: 18 (HİZMET DIŞI KALDI)
SAĞLIK MERKEZİ: 46 (HİZMET DIŞI KALDI)
KİLİSE: 3