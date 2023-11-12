İşgalci İsrail Gazze’ye saldırmaya devam ediyor! İşgal girişiminin 36. gününde de Gazze’ye bomba yağdı

DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

İşte 12 Kasım'da yaşananlar:

15.52 İsrail, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesini ikinci kez hedef aldı

15.50 Kızılhaç: Kudüs Hastanesi'nin hizmet dışı kalmasının Gazze'dekiler için yıkıcı sonuçları olacak

15.49 İsrail: Lübnan'dan düzenlenen tanksavar füzesi saldırısında çok sayıda İsrailli yaralandı

14.50 Gazze Şeridi'ndeki Hastaneler Genel Müdürlüğü: Şifa Hastanesi'ndeki felaket durumu nedeniyle 36'sı çocuk 650 hasta ve yaralının hayatı tehlikede

14.40 Filistin Kızılayı: Gazze'deki Kudüs Hastanesi tamamen hizmet dışı kaldı

12:02 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı: BM'nin Gazze'deki yerleşkesinin bombalanması sonucu birçok ölü ve yaralı var. Bu çatışmada sivillerin ölümü ve yaralanması kabul edilemez

06.22 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün, Gazze'de Şifa Hastanesi'ndeki merkezleriyle irtibatının kesildiğini bildirdi.

01.01 Akdeniz'de bir ABD askeri uçağının düştüğü açıklandı.

00.12 İşgalci İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 53 tır daha ulaştı

İşte 11 Kasım'da yaşananlar:

19.04 Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'deki hastaneler son 24 saatte acımasız bombardımana maruz kaldı. Şifa Hastanesi, birçok kez vuruldu. Ekiplerimiz ve hastalarımız halen içeride

12.45 Filistin Sağlık Bakanı Mai el Kaila, İsrail güçlerini Gazze'nin en büyük hastanesini beyaz fosforla bombalamakla suçladı.

"Bu uluslararası alanda yasaklanmış bir silahtır. Ramallah'tan konuşan Şifa Hastanesi'ni beyaz fosforla bombalayan İsrail'in hesabını kimin soracağını merak ediyoruz" diyen Kaila, İsrail'in Gazze'de "soykırım" yaptığını yineledi ve "Kaçınılmaz ölüm, Gazze hastanelerindeki hastaların kaderi haline geldi ve biz bundan İsrail'i, Birleşmiş Milletleri ve uluslararası toplumu sorumlu tutuyoruz." dedi.

12.42 Filistin Sağlık Bakanı: Şifa Hastanesi'nde yoğun bakımda tutulan 39 bebek oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetmek üzere...

11.37 Gazze'deki hükümet: İsrail güçleri Gazze'deki Şifa Hastanesinin ameliyathane bölümünü vurdu.

10.50 İsrail ile Lübnan sınırında gerilim yaşandı. Hizbullah ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.

06.20 İsrail sabahın erken saatlerinden itibaren Gazze'ye yoğun bir hava saldırısı düzenledi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte Gazze'deki birçok noktaya bomba yağdı.

02.30 İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir gün içinde 6 hastaneyi birden hedef aldı. Son 24 saat içinde Şifa Hastanesi, Endonezya Hastanesi, Nasr Çocuk Hastanesi, Rantisi Çocuk Hastanesi, El-Avde Çocuk Hastanesi ve Kudüs Hastanesi'ne ya da çevrelerine şiddetli saldırılar düzenlendi.



01.10 DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Gazze'de hiçbir yer ve hiç kimse güvende değil

00.20 Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "(Gazze'de) Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz."

00.17 ABD'de siyahi dini liderler tam sayfa gazete ilanı ile Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı.

00.14 Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği: "Filistin direnişi terör değildir"

00.06 Pakistan: İsrail'e karşı somut adımlar atılması konusunda İİT zirvesinden umutluyuz.

İşte 10 Kasım'da yaşananlar:

22.16 KATLİAM ORDUSU GAZZE'YE CANLI YAYINDA ÖLÜM YAĞDIRDI

18.26 Fas'ın birçok kentinde "Filistin'e destek gösterileri" sürüyor

18.24 Suudi Arabistan'dan Gazze'de savaşın ve tehcirin durdurulması çağrısı

18.18 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'de "çok fazla" Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi

17.34 Kassam Tugayları: Gazze'de İsrail'e ait tank ve askerlerin toplanma alanını hedef aldık

17.25 Gazze'deki mezarlık görevlisi: "Gördüğüm çocuk cesetleri nedeniyle uyuyamıyorum"

17.15 İşgalci İsrail Gazze'deki bir okula saldırı düzenlerken saldırıda en az 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

16.12 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 266 artarak 11 bin 78 oldu. Ölenlerin 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27si kadın.

15.42 İSRAİL'İN ATTIĞI TOP MERMİSİ LÜBNAN'DA BİR HASTANEYE İSABET ETTİ



İsrail'den Lübnan'a atılan bir top mermisi sınır bölgesindeki bir hastaneye isabet etti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail'den Lübnan'ın güneyine topçu saldırı düzenlendi.

İsrail tarafından fırlatılan bir top mermisi, Lübnan'ın Meys el-Cebel beldesindeki bir devlet hastanesine isabet etti.

Söz konusu top mermisinin infilak etmemesi sayesinde olayda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

14.16 CANLI YAYINDA TEHCİR ANLARI! İsrail'in ateşe ara ilan ettiği saatlerde Gazze'de göç yaşanıyor.

13.38 Mescid-i Aksa, İsrail polisinin kısıtlamaları nedeniyle bu cuma da neredeyse boş kaldı

13:36 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Rantisi ve Nasr Çocuk Hastaneleri İsrail ordusunun kuşatması altında.



13.12 BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Laerke: Yardım tırlarımızı Gazze'nin kuzeyine ulaştıramıyoruz. Eğer şu anda dünyada bir cehennem varsa, Gazze'nin kuzeyidir.

07.27 İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha öldürdü

05.16 İsrail Gazze'deki El-Avde ile Endonezya Hastanesi'nin çevresini bombaladı

04.30 ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına Filistin'i destekleyen eylemcilerden "istifa" çağrısı

03.04 İsrail Gazze'de çocuk hastanesini bombaladı

01.41 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Böbrek yetmezliği olan 38 çocuk diyaliz hizmetlerinden mahrum kalıyor

01.18 ABD Özel Temsilcisi Satterfield: "Gazzelilerin geleceği Gazze'de, başka bir yerde değil"

01.14 İsrail gazetesi: 7 Ekim'de savaş helikopterlerinin ateşinde İsrailli sivil-Hamaslı ayrımı "daha sonra" yapılabildi

01.11 İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 65 tır daha ulaştı

01.09 Hamas lideri Heniyye'nin danışmanı, İsrail'le henüz insani ateşkese varılmadığını söyledi

01.03 ABD: Gazze'nin kuzeyinden kaçmak isteyen siviller için iki insani koridor oluşturulacak

00.38 UNRWA: Gazze'deki tesislerimizde yaklaşık 4 bin 600 hamile kadın ve 380 bebek tıbbi bakıma muhtaç

00.37 İran ve Katar Dışişleri bakanları, Filistin ile ilgili son gelişmeleri görüştü

00.02 Filistin yönetimine göre, İsrail, Gazze'deki saldırılarını Batı Şeria'ya taşıdı.