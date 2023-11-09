İsrail ne zaman duracak? Hamas’ın savaş taktiği ne?

Burada Türkiye üzerinden bölgede başka bir hedef var. Büyük İsrail, Ermenistan ve Yunanistan gibi birtakım projeler var. Büyük İsrail projesi Türkiye'yi kapsayan proje. Türkiye'nin güneydoğusunu içine alan bir haritadır.

Önümüzdeki dönemde enerji savaşları değil su savaşları yaşanacak. İsrail'in hedefi de bu doğrultuda. Bu haritalar her yerde paylaşılıyor. İsrail çok büyük katliam yapıyor. Hataneler hededfte çocuklar ve hamile kadınlar öldürülüyor. Ben bunları kınıyorum. BMGK'nın acil eteşkes kararı alması gerekiyor. Büyük İsrail projesi gerçekleşmeden durmayacaklar.