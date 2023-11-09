Okula giden çocuğun korkusu! İsrail askerlerinin üzerine geldiğini gören çocuk geri döndü

İsrail bir yanda Gazze'yi bombalarken diğer yanda, Batı Şeria ve Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskı politikası izliyor. İsrail güçleri Kudüs'ün doğusunda yer alan Şuafat Mülteci Kampı’na baskın yaptı. O sırada bir çocuk sırtında çantası okula gidiyordu. İşgalci İsrail askerlerinin üzerine geldiğini görünce korkarak geri döndü. O anlar kameraya böyle yansıdı.

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