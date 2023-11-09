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Okula giden çocuğun korkusu! İsrail askerlerinin üzerine geldiğini gören çocuk geri döndü

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Giriş: 09.11.2023 10:51
İsrail bir yanda Gazze'yi bombalarken diğer yanda, Batı Şeria ve Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskı politikası izliyor. İsrail güçleri Kudüs'ün doğusunda yer alan Şuafat Mülteci Kampı’na baskın yaptı. O sırada bir çocuk sırtında çantası okula gidiyordu. İşgalci İsrail askerlerinin üzerine geldiğini görünce korkarak geri döndü. O anlar kameraya böyle yansıdı.
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