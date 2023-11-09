09 Kasım 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Okula giden çocuğun korkusu! İsrail askerlerinin üzerine geldiğini gören çocuk geri döndü
İsrail bir yanda Gazze'yi bombalarken diğer yanda, Batı Şeria ve Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskı politikası izliyor. İsrail güçleri Kudüs'ün doğusunda yer alan Şuafat Mülteci Kampı’na baskın yaptı. O sırada bir çocuk sırtında çantası okula gidiyordu. İşgalci İsrail askerlerinin üzerine geldiğini görünce korkarak geri döndü. O anlar kameraya böyle yansıdı.