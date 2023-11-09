İsrail ne zaman duracak? Hamas’ın savaş taktiği ne?

Katil İsrail güçleri Gazze'de sivillerin sığındığı hastaneleri hedef almayı sürdürüyor. Bir kez daha Şifa ve Nasr hastanelerinin çevresi bombalandı. 4 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Öte yandan Kassam Tugayları İsrail'in saldırılarına karşı güçlü direnişini sürdürüyor. İsrail güçleri saldırılarını Gazze dışındaki bölgelerde de sürdürüyor. Son olarak, İsrail'in Suriye'ye ve Lübnan'da Hizbullah'a ait hedeflere saldırdığı haberleri geldi. Geçtiğimiz günlerde Husiler, ABD'ye ait SİHA'yı düşürdüğünü iddia etmişti. Konuya ilişkin ABD yönetiminden açıklama geldi. SİHA’nın düşürüldüğü doğrulandı. Gündemin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ ve uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Giray Saynur Derman değerlendirdi.

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