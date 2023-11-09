Gazzeli anne İsrail saldırısında ölen çocuğuna son kez sarıldı

Gazze'de İsrail bombardımanı nedeniyle çocuğunu kaybetmiş bir anne. Gözyaşları içinde son kez sarılıyor yavrusuna. Gazzeli anne, “İnşallah orada mutlu olacaksın yavrum. Bende yanına geleceğim yavrum. İnşallah acilen sana yetişeceğim. Sensiz yaşayamam. Allah bize yeter. O en güzel vekildir.” diyerek veda ediyor yavrusuna…

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