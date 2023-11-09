09 Kasım 2023, Perşembe
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Gazzeli anne İsrail saldırısında ölen çocuğuna son kez sarıldı
Gazze'de İsrail bombardımanı nedeniyle çocuğunu kaybetmiş bir anne. Gözyaşları içinde son kez sarılıyor yavrusuna. Gazzeli anne, “İnşallah orada mutlu olacaksın yavrum. Bende yanına geleceğim yavrum. İnşallah acilen sana yetişeceğim. Sensiz yaşayamam. Allah bize yeter. O en güzel vekildir.” diyerek veda ediyor yavrusuna…