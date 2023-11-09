09 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Gazzeli anne İsrail saldırısında ölen çocuğuna son kez sarıldı

Gazzeli anne İsrail saldırısında ölen çocuğuna son kez sarıldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.11.2023 09:50
Gazze'de İsrail bombardımanı nedeniyle çocuğunu kaybetmiş bir anne. Gözyaşları içinde son kez sarılıyor yavrusuna. Gazzeli anne, “İnşallah orada mutlu olacaksın yavrum. Bende yanına geleceğim yavrum. İnşallah acilen sana yetişeceğim. Sensiz yaşayamam. Allah bize yeter. O en güzel vekildir.” diyerek veda ediyor yavrusuna…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail zulmü her yerde! Genç kıza taciz
İsrail zulmü her yerde! Genç kıza taciz
İsrail BM okulunu bombaladı!
İsrail BM okulunu bombaladı!
Saldırıdan kurtuldular ama...
Saldırıdan kurtuldular ama...
Acısı tarifsiz! Evlada son veda
Acısı tarifsiz! Evlada son veda
Hatay’da korkutan deprem
Hatay'da korkutan deprem
Sakarya’da skandal olay: İneğe zorla alkol içirdiler!
Sakarya'da skandal olay: İneğe zorla alkol içirdiler!
Yatağın altında ölü bulundu
Yatağın altında ölü bulundu
İETT otobüsü alev alev yandı
İETT otobüsü alev alev yandı
Çocuğunu düşürdüğünü fark etmedi
Çocuğunu düşürdüğünü fark etmedi
Hortum paniği! Vatandaşlar görüntüledi
Hortum paniği! Vatandaşlar görüntüledi
Sivas’ta hayrete düşüren görüntü
Sivas'ta hayrete düşüren görüntü
Rize’deki küçük çocuğun İsrail boykotu kamerada
Rize'deki küçük çocuğun İsrail boykotu kamerada
Daha Fazla Video Göster