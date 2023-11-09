İsrail zulmü her yerde! Genç kızlar İsrail askerleri tarafından taciz ediliyor

Gazze'de katliam yapan İşgalci İsrail Terör Örgütü, Kudüs ve Batı Şeria'da da sivillere yönelik zulmünü sürdürüyor. A Haber’in ekrana taşıdığı görüntüler Doğu Kudüs'te buluna Şuafat kampında kaydedildi. Genç kadınlar kampa baskın yapan İsrail askerleri tarafından saldırıya uğruyor ve taciz ediliyor. Bu da o anlara ait görüntülerden sadece biri. Yine Şuafat Mülteci Kampı’na baskın yapan İsrail askerleri, bir genci yakalıyor. Ona şiddet uygulayarak dövüyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırıyor. Bölgeye, yakıt, elektrik ve su akışını keserek savaş suçu işleyen katil İsrail devletinin düzenlediği saldırılarda binlerce masum sivil hayatını kaybetti. İsrail'in adeta "soykırım" derecesine varan saldırılarına karşı Batı ülkeleri "üç maymunu" oynarken, bölgeden tepki çeken görüntüler gelmeye devam ediyor.

İsrail polisinin kameralara yansıyan son görüntüleri "pes" dedirtti. Kudüs'te sokakta gezen genç kızları "güvenlik" bahanesiyle durduran İsrail polisi, tepki çeken görüntülere imza attı. Genç kızların İsrail askerleri tarafından tadiz edildiği anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, 7 Ekim'den bu yana 34'ü Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 351'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü. İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.