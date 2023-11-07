Osmanlı arşivinden çıkan Filistin gerçeği! Toprak sattılar mı?
İsrail'in Gazze'ye yönelik kanlı saldırıları sürerken ortaya Filistinliler Yahudilere toprak sattı iddiası atıldı. Ancak bu iddia Osmanlı arşivinden çıkan belgelerle aydınlatıldı. Osmanlı Arşiv Araştırmacısı Nermin Taylan Erkutlu İsrail'in işgal girişiminin Sultan Abdulhamid dönemine dayandığını anlattı. İşte belgelerle Filistin gerçeği…
İşgal... Zulüm... Soykırım... İsrail'in Gazze'de yaşattığı katliam devam ederken Filistinliler bir de "Topraklarını zamanında İsraillilere sattı" şeklindeki iftiralara maruz kalıyor.
PEKİ GERÇEKTE NE OLDU?
İsrail'in günümüzde Filistin'de sürdürmekte olduğu o zalim işgalciliği tüm dünya tarafından takip ediliyor. Özellikle de aslında siyonistlerin bugünün temellerini yüzyıllar öncesinde attığı ve hazırlık yaptıkları biliniyor.
Siyonistlerle mücadelede de oldukça geçmişe dayanıyor. Osmanlı döneminde Sultan Abdulhamit Han ddöneminde siyonistlerle büyük bir mücadele verildi ve bunun belgeleri de Osmanlı arşivinden çıktı.
Gerçekleri A Haber'e anlatan Osmanlı Arşiv Araştırmacısı Nermin Taylan Erkutlu, "İsrail'in zulmü ve işgalciliği halen devam ediyor. Çünkü bayrağında sınırlarının çizilmediği belliydi. Fırat ile Nil Nehri arasını istiyor. İsrail bayrağında bunu bize söylüyor. Devletlerin sınırları vardır İsrail'in sınırları yok bu yüzden İsrail devlet değildir diyebiliriz." dedi.
Sultan Abdulhamid Han aslında o günde siyonistlere Filistin topraklarının satılmaması için tüm adımları atmış ve tüm yasakları da hayata geçirmişti. Ama günümüze baktığımızda da bazı tarihçiler olmak üzere Filistinlilerin siyonistlere toprak sattığı iddia ediliyor ve bu da çok yaygın bir şekilde insanlara duyurulmaya çalışılıyor. Peki gerçek ne?
Nermin Taylan Erkutlu'nun A Haber'e anlattıkları:
"İsrail'in zulmü ve işgalciliği hala devam ediyor. Çünkü bayrağında sınırlarının çizilmediği belliydi. Fırat ile Nil arasında olan bütün topraklar bir gün İsrail'in olacak. Bayrağında bize esasında bunu söylüyor. Devletlerin sınırları vardır İsrail'in yok. Bu yüzden 'İsrail bir devlet değildir' diyebiliriz.
Sizin elinizde tutmuş olduğunuz bu Osmanlı Arşiv Belgesi, Siyonistlerin Avrupa'da yalan, tezvirat yaptıklarına dair bir belge. Ve Avrupa'nın onlara vermiş olduğu desteği niteleyen bir belge.
Benim elimde tutmuş olduğum belge ise Siyonistlerin, özellikle Theodor Herzl'in Abdülhamid'den toprak istediği ve Abdülhamid tarafından kesinlikle toprak verilmeyeceğine dair kendisine sözler söylendiğine dair bir belge.
Hemen arkasında bir belge daha var. Bu da Sultan 2. Abdülhamid'e Theodor Herzl'in bizzat kendisinin yazmış olduğu ve Arzı Filistin'de Yahudilerin yerleşmesine dair ondan toprak istediği bir belgedir.
'Sizin borcunuzu ödeyelim, siz de bize oradan toprak verin' demiştir. Ne devlet toprak vermeyi kabul etmiştir, ne de Filistinliler topraklarını satmayı kabul etmiştir."
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