Osmanlı arşivinden çıkan Filistin gerçeği! Toprak sattılar mı?

Sultan Abdulhamid Han aslında o günde siyonistlere Filistin topraklarının satılmaması için tüm adımları atmış ve tüm yasakları da hayata geçirmişti. Ama günümüze baktığımızda da bazı tarihçiler olmak üzere Filistinlilerin siyonistlere toprak sattığı iddia ediliyor ve bu da çok yaygın bir şekilde insanlara duyurulmaya çalışılıyor. Peki gerçek ne?