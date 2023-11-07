İsrail’in Gazze’deki katliamı! Gazze’de gün gün neler yaşandı?

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze şeridine yönelik yoğun bombardıman ve saldırıları devam ediyor. Masum siviller siyonist rejim tarafından acımasızca katlediliyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşananları gün gün anlatan savaşın seyir defterini A Haber ekranlara getirdi.

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