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İsrail’in Gazze’deki katliamı! Gazze’de gün gün neler yaşandı?

A Haber
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Giriş: 07.11.2023 11:53
Güncelleme:07.11.2023 12:24
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze şeridine yönelik yoğun bombardıman ve saldırıları devam ediyor. Masum siviller siyonist rejim tarafından acımasızca katlediliyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşananları gün gün anlatan savaşın seyir defterini A Haber ekranlara getirdi.
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Gazze’de gün gün neler yaşandı?
Gazze’de gün gün neler yaşandı?
Gazze’de gün gün neler yaşandı?
Gazze’de gün gün neler yaşandı?
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