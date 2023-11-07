Gazze'den Türkiye'ye vasiyet mesajı! Türkiye'deki yakınlarına gönderip vasiyet bırakıyorlar
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken her an ölümle burun buruna olan Filistinliler, vasiyetlerini yakınlarıyla paylaşıyor. İşte onlardan biri de Türkiye'de eğitim gören yakınına son isteğini gönderen Gazzeli Abeer…
Akrabalarından 23 kişiyi kaybeden Gazzeli Hasan nasıl iletişim kurduklarını "Çok basit bir iletişim ağıyla sağlıyoruz. Mesaj ya da sesli mesaj üzerinden yapıyoruz. İki ya da üç gün içerisinde oradaki bağlantı durumlarından kaynaklı dönüş yapılabiliyor." diyerek açıkladı.
Her an ölümle burun buruna olan Filistinliler, vasiyetlerini yakınlarıyla paylaşıyor onlardan biri de Gazzeli Abeer, son isteği olan vasiyetini Türkiye'de eğitim gören Gazzeli yakınına gönderdi.
GAZZELİ ABEER'İN VASİYETİ
"Yıkamamın ve hazırlığımın Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetine uygun olmasını, taziyelerimin cenaze evi açmadan, yemek yapmadan mezarlıkta olmasını vasiyet ederim. Eğer yapmak isterseniz bu durumda fakirler ve muhtaçlar doyurulsun. Vasiyetimin sonunda, Allah'tan, en küçük ve en büyük günahlarım için beni bağışlamasını diliyorum. Başlangıcı, sonu, açıklığı ve sırrı şudur: "Allah'ım, gazabından rızana, azabından affına sığınırım..." Allah'ım, beni bağışla ve bana merhamet et."
Türkiye'de eğitim gören Gazzeli Hasan akrabalarından 23 kişiyi kaybetti ve hayatta olanlardan ise güçlükle haber alıyor haber alabildiği kişiler ise Gazzeli gence vasiyetlerini gönderiyor onlardan biri de kuzeni Abeer.
FİLİSTİNLİLER VASİYETLERİNİ YAKINLARINA GÖNDERİYOR
"Aylık maaşımdan elli şekel alınıp Muhammed Refik'e sürekli hayır olarak verilmesini vasiyet ediyorum. Ayrıca küçük çocuklarımın velisi ve vasisinin onların amcası Abdullah'ın olmasını, ayrıca onlar buluğ çağına gelinceye kadar haber edilmemesini, buluğ çağına geldiklerinde ise İslam hukukuna göre paylaştırılmasını vasiyet ediyorum. Çocuklarıma da, ibadetlerinde ve muamelelerinde gayretli ve samimi olmalarını, her işlerinde kanaat sahibi olmalarını vasiyet ediyorum eğer onların bağışlarından eksik veya israf etmişsem, beni bağışlamalarını diliyorum."
Onlar bir bir hayattan koparken geriye ise yalnızca gönderdikleri vasiyetleri kalıyor. Öte yandan İsrail dünyanın gözleri önünde insanlık suçu işliyor. Türkiye'de yaşayan Filistinliler, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı büyük üzüntü ve endişe içinde takip ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Canan Karatay açıkladı! Uyuz hastalığını bitiriyor! Kaşıntının ilacı meğer...
- 5 bin TL ikramiye ödeme günleri 4A, 4B, 4C: 16 Kasım'dan önce o kişilere de verilecek! 5000 TL emekli ikramiyesi tarihleri...
- Android telefon kullananlara uyarı geldi! Bu uygulamalar yüklüyse hemen şimdi silin!
- EMEKLİNİN ZAM TAKVİMİ BELLİ OLDU! SSK Bağkur maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı! Ocak ayında hesabınızda görebilirsiniz...
- Ender Saraç iştah kapatan tarifini verdi! Tüketen 24 saat acıkmıyor! Sadece bu yöntemle...
- DİB-MBSTS ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? DİB Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı tarihi 2024!
- DGS başvuruları ne zaman? 2024 DGS başvuru tarihi açıklandı mı, hangi ay yapılacak? ÖSYM son dakika açıklamalar...
- Gelinim Mutfakta 6 Kasım 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- ÖSYM sınav takvimi LİSTE AÇIKLANDI | Milyonlarca öğrenci bekliyordu: MEB-YÖK son dakika duyurdu! YKS- KPSS-YÖKDİL-MSÜ, ALES 2024 tarihleri ne zaman?
- Galatasaray adeta define buldu! 83 milyon euroluk teklif verildi! Türk futbol tarihine geçecek!
- İtalyan şeflerin sırrı ortaya çıktı: Suyla haşlayanlar yandı! İşte orijinal makarna tarifi...
- Cüzdanında madeni parası olanlar dikkat! 5, 10, 25, 50 kuruş 1 TL'lik üretim Darphane'de böyle yapılıyor!