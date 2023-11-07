Gazze’den Türkiye’ye vasiyet mesajı! Türkiye’deki yakınlarına gönderip vasiyet bırakıyorlar

FİLİSTİNLİLER VASİYETLERİNİ YAKINLARINA GÖNDERİYOR

"Aylık maaşımdan elli şekel alınıp Muhammed Refik'e sürekli hayır olarak verilmesini vasiyet ediyorum. Ayrıca küçük çocuklarımın velisi ve vasisinin onların amcası Abdullah'ın olmasını, ayrıca onlar buluğ çağına gelinceye kadar haber edilmemesini, buluğ çağına geldiklerinde ise İslam hukukuna göre paylaştırılmasını vasiyet ediyorum. Çocuklarıma da, ibadetlerinde ve muamelelerinde gayretli ve samimi olmalarını, her işlerinde kanaat sahibi olmalarını vasiyet ediyorum eğer onların bağışlarından eksik veya israf etmişsem, beni bağışlamalarını diliyorum."