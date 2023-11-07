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Gazze'den Türkiye'ye vasiyet mesajı! Türkiye'deki yakınlarına gönderip vasiyet bırakıyorlar

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Giriş Tarihi: 07.11.2023 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023
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Gazze’den Türkiye’ye vasiyet mesajı! Türkiye’deki yakınlarına gönderip vasiyet bırakıyorlar

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken her an ölümle burun buruna olan Filistinliler, vasiyetlerini yakınlarıyla paylaşıyor. İşte onlardan biri de Türkiye'de eğitim gören yakınına son isteğini gönderen Gazzeli Abeer…

7 Ekim'den bu ya İsrail'in Gazze'ye yönelik ağır bombardımanı sürüyor. Binlerce masum sivil bir bir hayattan kopuyor. Oradan yaşayanlar Birbirlerinden helallik istiyor vasiyetlerini gönderiyorlar.

Akrabalarından 23 kişiyi kaybeden Gazzeli Hasan nasıl iletişim kurduklarını "Çok basit bir iletişim ağıyla sağlıyoruz. Mesaj ya da sesli mesaj üzerinden yapıyoruz. İki ya da üç gün içerisinde oradaki bağlantı durumlarından kaynaklı dönüş yapılabiliyor." diyerek açıkladı.

Her an ölümle burun buruna olan Filistinliler, vasiyetlerini yakınlarıyla paylaşıyor onlardan biri de Gazzeli Abeer, son isteği olan vasiyetini Türkiye'de eğitim gören Gazzeli yakınına gönderdi.

GAZZELİ ABEER'İN VASİYETİ

"Yıkamamın ve hazırlığımın Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetine uygun olmasını, taziyelerimin cenaze evi açmadan, yemek yapmadan mezarlıkta olmasını vasiyet ederim. Eğer yapmak isterseniz bu durumda fakirler ve muhtaçlar doyurulsun. Vasiyetimin sonunda, Allah'tan, en küçük ve en büyük günahlarım için beni bağışlamasını diliyorum. Başlangıcı, sonu, açıklığı ve sırrı şudur: "Allah'ım, gazabından rızana, azabından affına sığınırım..." Allah'ım, beni bağışla ve bana merhamet et."

Türkiye'de eğitim gören Gazzeli Hasan akrabalarından 23 kişiyi kaybetti ve hayatta olanlardan ise güçlükle haber alıyor haber alabildiği kişiler ise Gazzeli gence vasiyetlerini gönderiyor onlardan biri de kuzeni Abeer.

FİLİSTİNLİLER VASİYETLERİNİ YAKINLARINA GÖNDERİYOR

"Aylık maaşımdan elli şekel alınıp Muhammed Refik'e sürekli hayır olarak verilmesini vasiyet ediyorum. Ayrıca küçük çocuklarımın velisi ve vasisinin onların amcası Abdullah'ın olmasını, ayrıca onlar buluğ çağına gelinceye kadar haber edilmemesini, buluğ çağına geldiklerinde ise İslam hukukuna göre paylaştırılmasını vasiyet ediyorum. Çocuklarıma da, ibadetlerinde ve muamelelerinde gayretli ve samimi olmalarını, her işlerinde kanaat sahibi olmalarını vasiyet ediyorum eğer onların bağışlarından eksik veya israf etmişsem, beni bağışlamalarını diliyorum."

Onlar bir bir hayattan koparken geriye ise yalnızca gönderdikleri vasiyetleri kalıyor. Öte yandan İsrail dünyanın gözleri önünde insanlık suçu işliyor. Türkiye'de yaşayan Filistinliler, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı büyük üzüntü ve endişe içinde takip ediyor.

Gazze’den Türkiye’ye vasiyet mesajı! GAZZE'DEN TÜRKİYE'YE VASİYET MESAJI!
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