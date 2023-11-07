Katiller sürüsü silahlanmaya hız verdi! İsrailli Bakan Ben Gvir ekmek gibi silah dağıttı

Yahudi yerleşimcilere "Bir an bile durmayın" şeklinde seslenen Ben-Gvir, "Yüzlerce yedek sınıf açıldı ve çok daha fazlası da yolda. İsrail'i silahlandırmak: Bu hepimizin güvenliği için!" ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir, paylaştığı fotoğrafta çok sayıda ABD yapımı M16 tipi otomatik tüfeğin dizili olduğu bir masanın başında Yahudi yerleşimcilere silah dağıtırken görüldü.