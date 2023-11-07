07 Kasım 2023, Salı
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Osmanlı arşivinden çıkan Filistin gerçeği! Toprak sattılar mı?
İsrail'in Gazze'ye yönelik kanlı saldırıları sürerken ortaya Filistinliler Yahudilere toprak sattı iddiası atıldı. Ancak bu iddia Osmanlı arşivinden çıkan belgelerle aydınlatıldı. Osmanlı Arşiv Araştırmacısı Nermin Taylan Erkutlu İsrail'in işgal girişiminin Sultan Abdulhamid dönemine dayandığını anlattı. İşte belgelerle Filistin gerçeği…