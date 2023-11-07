Katil İsrail’in Gazze’yi işgal planı! Bölgede neler olacak?

Beyt Hanun bölgesi var burası bir kasaba ve Gazze şeridine yakın bir nokta ancak bunun da tarlalık alanı var ve yine İsrail orada konuşlanmış durumda. Meskun mahalin olduğu yerlerde 10 gündür çatışmalar devam ediyor ancak İsrail güçleri burayı kontrol edebilmiş değil. Beyt Lahya bölgesinde tarlalık bir alan kısmı olan yer ve Gazze şeriden yakın nokta İsrail buradan da girdi ve tarlalık kısma yerleşti ancak bir ilerlemeye kaydedemedi. İsrail özellik taralalık ve düz alanları kullanarak Gazze şehrine girmeler yapmak istiyor ama ilk karşılaştıkları meskun mahal civarında da Hamas'a karşı gelemiyorlar ve saldırılarını geliştiremeden geri dönüyorlar. İsrail denize yakın noktadan yani El Siyafa'dan güneye inip kuşatma yapmaya çalıştı ancak sahil şeridi dar olduğu için burada tutunamadı. İsrail 10 günde tarlalık alanlar dahil kuzeyden 2,5 KM ilerledi.