Katil İsrail’in Gazze’yi işgal planı! Bölgede neler olacak?
İşgalci devletin katil başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze işgalinin sinyalini verdi. Her şey bittikten sonra Gazze'nin bir süre İsrail'in "güvenlik sorumluluğunda" olacağını söyledi. Peki bölgede neler olacak? Savaş bölgeye mi yayılacak? Çatışmalar nerede ve nasıl devam ediyor? Ateşkes ne kadar yakın? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Dr. Eray Güçlüer değerlendirdi.
Dr. Eray Güçlüer'in canlı yayında öne çıkanda değerlendirmeleri:
"Gazze'de 4 noktada çatışmaların yoğunlaştığını görüyoruz. Bu konuda teyitli bilgiler var. İsrail'in girdiği Zeytun Mahallesi'nin olduğu kısım var Selahattin yoluna kadar giden bölüm burası tarlalardan oluşuyor. Burada meskun mahallerin olmadığını görüyoruz. İsrail bunu kullanarak düz arazide doğudan batıya doğru ilerlemek istiyor. Ancak meskun mahalin başladığı binaların olduğu Selahattin yolunda İsrail'in saldırıları Hamas güçleri tarafından durduruldu. Bazı İsrail güçleri Zeytun Mahallesi'ne girmek istedi ancak başarılı olamadı. Selahattin yolunun biraz batısına geçtiler ama burada tutunamadılar ve geri çekildiler. Boş tarlalara geri döndüler. Burada ancak kendilerini topçu atışları ile koruyabiliyorlar. Yani buradaki süreç deniz ile birleşebilmiş değil. Denizden gelen İsrail askerleri de direnişi kıramadılar ve geri dönmek zorunda kaldılar. Şu anda İsrail Gazze'yi 2'ye bölemedi.
Beyt Hanun bölgesi var burası bir kasaba ve Gazze şeridine yakın bir nokta ancak bunun da tarlalık alanı var ve yine İsrail orada konuşlanmış durumda. Meskun mahalin olduğu yerlerde 10 gündür çatışmalar devam ediyor ancak İsrail güçleri burayı kontrol edebilmiş değil. Beyt Lahya bölgesinde tarlalık bir alan kısmı olan yer ve Gazze şeriden yakın nokta İsrail buradan da girdi ve tarlalık kısma yerleşti ancak bir ilerlemeye kaydedemedi. İsrail özellik taralalık ve düz alanları kullanarak Gazze şehrine girmeler yapmak istiyor ama ilk karşılaştıkları meskun mahal civarında da Hamas'a karşı gelemiyorlar ve saldırılarını geliştiremeden geri dönüyorlar. İsrail denize yakın noktadan yani El Siyafa'dan güneye inip kuşatma yapmaya çalıştı ancak sahil şeridi dar olduğu için burada tutunamadı. İsrail 10 günde tarlalık alanlar dahil kuzeyden 2,5 KM ilerledi.
İsrail karada bir başarı sağlayamadığı için hava bombardımanlarını arttırmış durumda. Burada amaç sivil halkın direnmez azim ve kararlılığını yok etmek sivil halk ile Hamas arasındaki mesafeyi açmaya çalışmak istiyorlar. Yani kara seçeneğinde başarısız olan İsrail aslında hıncını sivil halktan çıkarıyor. İsrail tüm uluslararası hukuk çiğneyerek saldırılar yapıyor. İsrail hedefi Gazze'yi 2'ye bölmek içeri girmeler yapıp Hamas'ın olası yerlerini tespit edip operasyon planını işletmekti ancak bu başarısız oldu.
Bir askeri birliğin istihbaratı yoksa cebri keşifler yapmak zorundadır. İsrail bırakın tüneller saha istihbaratında bile çok büyük eksiklikleri olduğunu görüyoruz. Gazze'nin kuzeyi için L şeklinde takviyeli bir zırhlı tugayın görevlendirildiğini değerlendiriyoruz. Buradan içeri girmeye çalışan tank taburları 2,5 KM'den fazla ileri gidemiyorlar. Burada 5 tank taburu var ve bunlardan 1 tanesi yok edildi. Kassam Tugayları 50'den fazla tankı imha etti. Yani 1 tank taburu yok edildi. İsrail muharebe unsurlarının yüzde 20'sini kaybetmiş durumda. Askeri olarak 400 civarında bir kaybı var. İsrail'in yoğun bir askeri çatışmaya girmesi ve başarılı olma şansı yok. Bu uzun süreli bir yıpratma savaşına dönecek gibi duruyor."
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