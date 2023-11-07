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ABD'den İsrail'e 320 milyon dolarlık bomba transferi! Soykırıma ortak oluyorlar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.11.2023 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023
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ABD’den İsrail’e 320 milyon dolarlık bomba transferi! Soykırıma ortak oluyorlar

7 Ekim Cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam'ın İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon gerçekleştirmesinin ardından başlayan savaşta can kaybı giderek artıyor. Katil İsrail, gece gündüz demeden sivillerin üstüne bomba yağdırıyor. Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırım gerçekleştirirken, ABD'den bir destek daha geldi.

7 Ekim tarihinden bu yana Gazze'yi soykırım ablukasına alan İsrail, savaş hukukunu bile hiçe sayan görülmemiş katliamlara imza atıyor.

ABD'yi arkasına alarak Gazze'de sivilleri katleden İsrail'e yeni bir destek daha geldi. Uçak gemilerini Doğu Akdeniz'e gönderen ve savaşın ilk gününden itibaren kargo uçaklarıyla mühimmat yollayan üstüne de özel eğitimli askerlerini sahaya süren ABD şimdi de 320 milyon dolarlık bomba transferi yapmaya hazırlanıyor.

Wall Street Journal tarafından görülen yazışmalara göre, silah üreticisi Rafael USA, bombaları İsrail'in kullanması için İsrailli ana şirketine devredecek.

Gazete , Biden yönetiminin 31 Ekim'de transfer konusunda kongre liderlerine resmi olarak bilgi verdiğini yazdı.

Haber, Beyaz Saray'ın, Başkan Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ateşkes çağrılarının arttığı bir dönemde sivillerin savaş alanlarından güvenli bir şekilde ayrılmalarına izin vermek için "taktik duraklamalar olasılığını tartıştıklarını" söylemesinden kısa bir süre sonra geldi.

Netanyahu ateşkes çağrılarını geçtiğimiz pazar reddetti ve İsrailli rehinelerin tamamı Hamas tarafından iade edilene kadar böyle bir ateşkes olmayacağını söyledi.

İSRAİL BİR AYDIR SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR

İsrail'in Gazze'ye saldırıların bir ay geride kaldı. 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 10 bini geçti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Gazze'deki gelişmeleri aktardığı haberine göre, Rafah kentindeki Şabbura Mülteci Kampı'nda el-Hamayde ailesinin evini hedef alan İsrail uçakları, biri kadın 5 kişiyi öldürdü.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir binayı hedef alan İsrail bombardımanı sonucu bir kişi hayatını kaybetti birçok kişi yaralandı.

İsrail uçakları ve topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin Tel el-Heva bölgesindeki Kudüs Hastanesi'nin çevresini, Şatı ve el-Megazi mülteci kamplarını, Zeytun Mahallesi'ni ve Beyt Hanun bölgesindeki birçok yeri bombaladı. Bombardıman sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

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