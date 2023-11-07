Katil İsrail ölüm saçıyor | Gazze’ye yönelik saldırılarda 32. gün! A Haber savaş bölgesinde
İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün Gazze’de bebeklere-çocuklara ve kadınlara karşı açtığı savaşta 32. Güne girildi. Katiller sivillerin acımadan katletmeye devam ediyor. Bölgeden ölenlerin sayısı 10 bini aştı. Gazze’den son durumu A Haber ekipleri canlı yayında aktardı.
32 gündür katliam yapan İsrail'in saldırılarında ölenlerin 4 bin 104'ü çocuk. 2 bin 641'i kadın. İşgalci devletin katil başbakanı Benyamin Netanyahu, bir kez daha ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek "Rehineler bırakılmadan ateşkes olmayacak" dedi. Sivillerin kanı eline bulan sözler Savunma Bakanı Yoav Galant da kara birliklerinin yeni planlarına onay verdi.
İsrail'in hedef gözetmeksizin düzenlediği kanlı saldırılarla harabeye dönen Gazze, dün geceyi de bombaların altında geçirdi. Sivil yerleşkelerin havadan ve karadan bombardımana tutulduğu İsrail saldırılarında, onlarca Filistinli sivil daha hayatını kaybetti. Bölgeden son gelişmeleri A Haber aktardı.
EMİNE KAVASOĞLU/Saat 09.00 itibarıyla yaşananlar: Gazze'de neler olduğunu ya da neler olacağını aslında en iyi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ifade etti ve "Gazze artık çocuk mezarlığına döndü." dedi. Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk hayatını kaybediyor. Katil İsrail bir ateşkes sıcak bakmıyor şart olarak da esirlerin serbest bırakılmasını öne sürüyor. Çocuklar öldürüldüğü sürece Hamas bir ateşkesin mümkün olmayacağını söylüyor. 32 gündür devam eden bir savaş ve sert bir abluka var. Gazze'nin kuzeyinde susuzluk-açlık ve tıbbi yardım malzemesi eksikliği yaşanıyor.
Gazze'de bombardımanlar artarak devam ediyor. Acı haberler gelmeye devam ediyor. Gazze ile iletişim kurmak zor çünkü internet ve telefon hatları ile şehrin altyapısı hedef alınıyor. İsrail bombardımanlarını sivillere yönelik olarak devam ettirdiği sürece bu sorunlar sürecek. Bir taraftan da mülteci kampları vurulmaya devam ediliyor.
Dün hastaneler de yine hedef oldu. Hedef alınan Kudüs ve Şifa hastanelerine sığınan 70 binden fazla insan var. İsrail, Şifa Hastanesi'nin altında Hamas'ın karargahı olduğu iddiasını sürdürüyor ancak bunlar defalarca kez belgelerle yalanlandı. İsrail bu hastanenin boşaltılmasını istiyor. İsrail hastaneyi vurman için zemin hazırlıyor.
İsrail hastanelerin etrafını sürekli olarak vuruyor ve burayı diğer bölgelerden ayırmak istiyor. Hastaneye yaralıların gelmesini engellenmek için sürekli yollar ve köprüler vuruluyor. İsrail kendi kafasına göre bir saat belirliyor ve geçişe izin veriyor ancak yolan çıkan sivil konvoyları vuruyor. Ayrıca konvoyların gideceği yollar da yok ediliyor. İnsanların araçlarla buralardan geçmesi imkansız. Yürüyerek ölüm korkusu içinde geçiyorlar.
İsrail Gazze'yi 2'ye böldüğünü ve kuşattığını söylüyor ama sahaya bakıldığı zaman durum çok farklı duruyor. Hala İsrail ordusu Beyt Hanun bölgesinin dış mahallerini bombalamaya devam ediyor ve ilerlemeye çalışıyor ancak Kassam Tugayları direnmeyi sürdürüyor. Kara saldırısı başlayalı 2 ay oldu ancak bir ilerleme yok İsrail başladığı yere geri döndü. Kassam Tugayları tünellerden çıkarak İsrail ordusuna karşılık veriyor. İsrail ordusu pusuya düşürülüyor ve tankları yok ediliyor. Kassam Tugayları, son 24 saatte 27 askeri aracı yok etti.
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