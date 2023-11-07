Katil İsrail ölüm saçıyor | Gazze’ye yönelik saldırılarda 32. gün! A Haber savaş bölgesinde

Gazze'de bombardımanlar artarak devam ediyor. Acı haberler gelmeye devam ediyor. Gazze ile iletişim kurmak zor çünkü internet ve telefon hatları ile şehrin altyapısı hedef alınıyor. İsrail bombardımanlarını sivillere yönelik olarak devam ettirdiği sürece bu sorunlar sürecek. Bir taraftan da mülteci kampları vurulmaya devam ediliyor.

Dün hastaneler de yine hedef oldu. Hedef alınan Kudüs ve Şifa hastanelerine sığınan 70 binden fazla insan var. İsrail, Şifa Hastanesi'nin altında Hamas'ın karargahı olduğu iddiasını sürdürüyor ancak bunlar defalarca kez belgelerle yalanlandı. İsrail bu hastanenin boşaltılmasını istiyor. İsrail hastaneyi vurman için zemin hazırlıyor.