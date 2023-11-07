Alman Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz katil İsrail askerleri için kan verdi

BAŞKAN ERDOĞAN: BATI'NIN İSRAİL'E BORCU OLABİLİR TÜRKİYE'NİN BORCU YOK!



Almanya'nın İsrail'e kan desteği vermesi soykırımın suç ortağı olduklarını gösterirken Başkan Erdoğan'ın anlamlı çıkışını akıllara getirdi.

Geçen ayki AK Parti, TBMM Grup Toplantısı'nda İsrail'e ve onun uyguladığı katliama destek veren Batı'ya sert bir yanıt çeken Başkan Erdoğan "Ey İsrail, sen bir örgüt olabilirsin. Çünkü bu Batı'nın sana borcu çok ama Türkiye'nin sana borcu yok. Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur." demişti.