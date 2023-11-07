Alman Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz katil İsrail askerleri için kan verdi
Çocuk ve kadın katili İsrail’e Batı’nın insanlık dışı desteğine bir yenisi daha eklendi. Almanya Başbakanı Scholz’un ardından koşa koşan Alman Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz, işgalci İsrail Savunma Bakanı Gallant ile tamasları ardından yaralı katil İsrail askerleri için kan verdi. Diğer yandan Scholz, dün yaptığı açıklamada ise "Almanya'da Yahudilere saldıran herkes, hepimize saldırıyor demektir" ifadesini kullanmıştı.
SON DAKİKA | ABD ve batılı devletlerin Gazze'de büyük katliama girişen Siyonist İsrail'e desteği katlanarak büyüyor.
İşgalci İsrail'e her türlü silahı, mühimmatı, para desteğini artıran tek dişi kalmış canavarlar, masum Filistinlilerin üzerine ölüm yağdırıyor.
Katillere destek veren o ülkelerden olan Almanya, tarihinde benzeri görülmemiş kansızlığa imzasını atıyor.
SCHOLZ: ALMANYA'DA YAHUDİLERE SALDIRAN HERKES, HEPİMİZE SALDIRIYOR DEMEKTİR
Geçtiğimiz ay İsrail'e giderek destek mesajları veren Almanya Başbakanı Olaf Scholz,yaptığı en son açıklamada "Almanya'da Yahudilere saldıran herkes, hepimize saldırıyor demektir." ifadesini kullandı.
Scholz, Mannheimer Morgen gazetesine yaptığı açıklamada, antisemit olaylar karşısında Almanya'daki insanları "Yahudileri korumaya" çağırarak, "Hepimiz Almanya'daki Yahudilerin korunması için ayağa kalkmalıyız, bu aynı zamanda medeni cesaretle ilgili bir konu." değerlendirmesinde bulundu.
Almanya'daki Yahudi kurumlarının korunduğuna işaret eden Scholz, "Antisemitizmi kabul etmeyeceğiz. Çok net yasalarımız var. İsrail bayraklarını yakmak cezai bir suçtur. Masum insanların ölümünü alkışlamak cezai bir suçtur. Yahudi karşıtı sloganlar atmak suçtur." ifadesini kullandı.
(Scholz, resmi ziyaretinin bitmesinin ardından Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndan ayrılmak üzere uçağa bindiği sırada Hamas'ın roketli saldırı düzenlemesi nedeniyle sirenler çalınca uçağını tahliye etmek zorunda kalmıştı.
Scholz yakındaki bir sığınağa giderken, uçakta bulunanlar ise yere yatıp sirenler bitene kadar yerde beklemişti.)
Scholz, "Almanya'da Yahudilere saldıran herkes, hepimize saldırıyor demektir." yorumunda bulundu.
Şansölye, kolluk kuvvetlerinin bu tür suçları cezalandırma görevi olduğuna işaret ederek, "Kolluk kuvvetleri, gerekli araçlara sahip ve bunları tutarlı bir şekilde kullanmalı." dedi.
ALMAN HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI'NDAN KATİL İSRAİL'E KAN
Siyonistler dahil 'Haç ile Hilal'in açık açık savaştığı Gazze'de sürerken İsrail'e dikkat çeken bir ziyaret daha gerçekleşti.
Almanya Başbakanı Scholz'un ardından koşa koşan Alman Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz, işgalci İsrail Savunma Bakanı Gallant ile tamasları ardından katil İsrail askerleri için Shiva Hastanesi'nde kan verdi.
İsrail yayın organı Kann'da yer alan haberde "Alman Hava Kuvvetleri (Luftwaffe) Komutanı General Ingo Gerhartz bu sabah "Shiva"da kan bağışında bulundu." cümleleri yer aldı.
Ortaya çıkan bu tablo büyük tepkilere neden oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN: BATI'NIN İSRAİL'E BORCU OLABİLİR TÜRKİYE'NİN BORCU YOK!
Almanya'nın İsrail'e kan desteği vermesi soykırımın suç ortağı olduklarını gösterirken Başkan Erdoğan'ın anlamlı çıkışını akıllara getirdi.
Geçen ayki AK Parti, TBMM Grup Toplantısı'nda İsrail'e ve onun uyguladığı katliama destek veren Batı'ya sert bir yanıt çeken Başkan Erdoğan "Ey İsrail, sen bir örgüt olabilirsin. Çünkü bu Batı'nın sana borcu çok ama Türkiye'nin sana borcu yok. Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur." demişti.
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