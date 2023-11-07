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İsrail'in 75 yıllık zulmü! İşgalciler geçmişte Filistinlilerin topraklarını böyle çalmaya çalıştı

A Haber
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Giriş: 07.11.2023 14:26
İsrail zulmü yalnızca bugün yaşananlarla sınırlı değil. İşgal 75 yıl önce başladı. Tarihin tozlu sayfalarında kalmış bir görüntüyü A Haber ekranlara taşıdı. İşgalci yerleşimciler, geçmişte Filistinlilere ait toprakları çalmaya çalıştığını gösteren tarihi bir görüntü…

İşte tarihe geçen o konuşma:

- Allah'tan korkmuyor musunuz? O herkesin Allah'ı değil mi?

- Bu topraklar senin mi?

- Evet...

- 15 çocuğum var. Oğullarım, kızlarım... Bunların hepsi Allah'ın onlara verdiği zeytin ağaçları. Nerede yaşayalım biz? Bizim yaşayabileceğimiz bir ev var mı? Burada bizi koruyabilecek herhangi biri var mı? Bu zeytin ağaçları bizim, sakın onlara dokunmaya kalkmayın!

- Bekle bekle...

- Allah'tan korkun! Nereye gidelim biz? Nerede yaşayalım?

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