Katil İsrail’den 2 koldan zulüm! A Haber Ramallah’ta

Şu anda İsrail'de sivil denilen insanların elinde silah var ve mermi adetleri de 100'e kadar çıktı. İşte işgalci yerleşimciler İsrail'in güvenlik güçleri ile birlikte bir araya gelip Filistin'de sürdürüyor. Zeytin ağaçları arasında katliam yapıyorlar. Şu anda kadar 144 kişi hayatını kaybetti. Burada yaralananların sayısı 2 bine yaklaştı. Keyfi olarak yapılan gözaltılar sürüyor.

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