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Katil İsrail’den 2 koldan zulüm! A Haber Ramallah’ta

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.11.2023 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023
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Katil İsrail’den 2 koldan zulüm! A Haber Ramallah’ta

Katil İsrail Gazze’de taş üstünde taş bırakmazken binlerce sivili öldürürken işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te terör estiriyor. Ramallah’ta bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun son gelişmeleri aktardı.

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İşgalci İsrail Terör Örgütü 2 koldan katliam yürüyor. Gazze'de binlerce çocuk ve kadını öldürürken öldürürken işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te terör estiriyor. Ramallah'ta bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun son gelişmeleri aktardı.

ATA GÜNDÜZ KURŞU/Saat 15.00 itibarıyla yaşananlar: Filistin'de 2 koldan katliam devam ediyor aslında. Bir taraftan İsrail Gazze'de insanları yok ediyor bir taraftan da Batı Şeria'nın kentlerinde Ramallah, Cenin, Nablus ve El Halil gibi bölgelerde katil İsrail güçlerinin ve fanatik Yahudi yerleşimcilerinin Filistinlilere yönelik zulmü devam ediyor.

Dün Ramallah'ta katil İsrail'in sözde güvenlik güçlerinin çok sert müdahaleleri oldu. El-Manar Meydanı'nda protestolar devam ediyor. Batı Şeria'da Yahudi yerleşimci terör yaşanıyor. Bu fanatikler katliama destek veriyorlar. Filistinlilere saldırıp mal varlıklarına çöküyorlar. İsrail'de binlerce sivil uzun süredir silahlandırılıyor. 120 bin sivil silah ruhsatı başvurusu yaptı. Kurallar esnetildi ve sağlık sorunu ve sabıka kaydı olmayan herkese bakan eliyle silah dağıtılıyor.

Şu anda İsrail'de sivil denilen insanların elinde silah var ve mermi adetleri de 100'e kadar çıktı. İşte işgalci yerleşimciler İsrail'in güvenlik güçleri ile birlikte bir araya gelip Filistin'de sürdürüyor. Zeytin ağaçları arasında katliam yapıyorlar. Şu anda kadar 144 kişi hayatını kaybetti. Burada yaralananların sayısı 2 bine yaklaştı. Keyfi olarak yapılan gözaltılar sürüyor.

Katil İsrail’den 2 koldan zulüm! KATİL İSRAİL'DEN 2 KOLDAN ZULÜM!
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