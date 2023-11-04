Gazze’ye yoğun bombardıman! A Haber savaşın en sıcak noktasında

Bugün sabah saatlerinden itibaren hava saldırısı düzenlenmemişti kısa süre önce Beyt Lahya bölgesine peş peşe hava saldırıları yapıldı. Bizim üzerimizde yoğun bir savaş uçağı hareketliliği var. Heronlar da bölgede uçuşuna devam ediyor.

Biz Gazze sınırına 1 KM uzaklıktayız bugün bize daha yakın noktalar obüs ve topçu atışlarıyla vuruldu. İsrail tarafından Gazze'nin kuşatıldığı kuzey ve güney arasında bağlantının koparıldığı açıklandı. İsrail ordunun ilerleyişini sürdürdüğünü söylüyor ama dış mahallelerin vurulmasından da anlaşılacağı gibi kuşatma tamamlanmış durumda.