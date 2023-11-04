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Gazze’ye yoğun bombardıman! A Haber savaşın en sıcak noktasında

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.11.2023 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023
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Gazze’ye yoğun bombardıman! A Haber savaşın en sıcak noktasında

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 29. güne girildi. Katiller ordusu Gazze’de 10 bine yakın sivil katletti. Bölgeden taş üstünde taş kalmazken sokak savaşları başladı ve Kassam Tugayları Katil İsrail’e karşı direniyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, KATİL İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

KATİL İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. KATİL İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, KATİL İsrail'in saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509'u kadın olmak üzere 9 bin 488 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

KATİL İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 56 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

EMİNE KAVASOĞLU/Saat 16. 00 itibarıyla yaşananlar: Gazze'ye yönelik bombardıman aralıksız olarak devam ediyor. Son 24 saate hayatını kaybedenlerin sayısı 261 olarak açıklandı. Bölgeden hayatını kaybedenleri sayısı ne yazık ki 10 bine doğru gidiyor. Hatta bin 600'dan fazla kayıp insan var. Enkaz altında kalanlardan günlerdir haber alınamıyor ve arama-kurtarma çalışmaları yapılamıyor. İşte bunları göz önünde bulundurursak hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçmiş oluyor.

Bugün sabah saatlerinden itibaren hava saldırısı düzenlenmemişti kısa süre önce Beyt Lahya bölgesine peş peşe hava saldırıları yapıldı. Bizim üzerimizde yoğun bir savaş uçağı hareketliliği var. Heronlar da bölgede uçuşuna devam ediyor.

Biz Gazze sınırına 1 KM uzaklıktayız bugün bize daha yakın noktalar obüs ve topçu atışlarıyla vuruldu. İsrail tarafından Gazze'nin kuşatıldığı kuzey ve güney arasında bağlantının koparıldığı açıklandı. İsrail ordunun ilerleyişini sürdürdüğünü söylüyor ama dış mahallelerin vurulmasından da anlaşılacağı gibi kuşatma tamamlanmış durumda.

Kassam Tugayları peş peşe açıklamalar yapıyor. Çok sayıda tank, zırhlı araç ve askerin imha edildiği açıklanıyor. An itibarıyla İsrail ordusunda hayatını kaybeden askerlerin sayısı 341'i aşmış durumda. Bunun yanında bölgeden sıcak temas sesleri geliyor. Dakikalar önce yoğun bir çatışma yaşandı. Bir meskun mahal çatışması değil ama İsrail sınır hattını aşmak için uğraşıyor ancak Kassam Tugayları geçit vermiyor.

Cibaliye Mültevi Kampı'nın hemen yanı başında bir okul vuruldu. El Fahura bölgesine yapılan saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Kudüs Hastanesi yine İsrail'in hedef aldığı yerler arasındaydı. Burada 15 bin kişi bulunuyor ve bunlar savaştan kaçıp buraya sığınan insanlar. İnsanlar burayı sığınak olarak kullanıyor ve 4 bini üzerinde yaralı var. Hastanelerde yakıt bittiği için artık yaralılara müdahaleler gerçekleşmiyor.

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