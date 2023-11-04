Katil İsrail’in bomba yağmuru! A Haber’de Bölgede neler oluyor?

A Haber ekipleri, Katil İsrail’in aralıksız olarak katliam yaptığı Gazze’nin sınırında haber nöbetini kesintisiz olarak sürdürüyor. Gece saatlerinde bölgede hareketli anlar yaşandı. O noktadan son gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

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