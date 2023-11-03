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Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk’tan Ahaber.com.tr’nin sorusuna esprili yanıt!

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 03.11.2023
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Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk’tan Ahaber.com.tr’nin sorusuna esprili yanıt!

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar yoğun heyecana sahne olan maçta rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Sarı kırmızılıların galibiyet sevinci sürerken başarılı teknik adam Okan Buruk, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı’nın Fenerbahçe sorusuna Buruk’un esprili bir şekilde verdiği yanıt basın toplantısının en dikkat çeken anlarından oldu. İşte detaylar…

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar yoğun heyecana sahne olan maçta rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Üst üste 10. maçını da kazanan Galatasaray, 31 puana yükselerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Sezon boyunca oynadığı maçların ilk yarısında kalesinde hiç gol görmeyen Galatasaray, bu istatistiği ile Trabzonspor'u geçerek rekor kırmış oldu.

OKAN BURUK'TAN FENERBAHÇE SORUSUNA ESPRİLİ YANIT

Galatasaray'ın Kasımpaşa galibiyetinden sonra basın mensuplarıyla bir araya gelen başarılı teknik adam Ahaber.com.tr muhabiri Murat Akıncı'nın "Ligde ezeli rakibiniz Fenerbahçe ile kıyasıya bir çekişme var. Bu konuda fikstüre baktığınızda rakibinizi hangi hafta yakalayıp önüne geçeceksiniz ve puan farkını açacaksınız?" şeklindeki sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

Soruya esprili bir şekilde cevap veren Buruk, "Bugün öne geçeceğimizi düşünüyordum, bugün öne geçtik. Fenerbahçe Konferans Ligi'nde rotasyon yapabiliyor. Biz iki kulvarda da neredeyse aynı oyuncularla oynuyoruz. Lig uzun. İki takım da puan kaybetmeyecek, kendi aralarındaki maç belirleyecek gibi. Daha deplasmanlar, sakatlıklar olacak. Biz ağır fikstürden geçiyoruz." açıklamasında bulundu.

MUSLERA DEVAM EDEMEDİ!

Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray adına talihsiz bir an yaşandı. Bir pozisyonda rakibiyle çarpışan Muslera, sakatlanarak oyundan çıktı.

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