Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk’tan Ahaber.com.tr’nin sorusuna esprili yanıt!

Soruya esprili bir şekilde cevap veren Buruk, "Bugün öne geçeceğimizi düşünüyordum, bugün öne geçtik. Fenerbahçe Konferans Ligi'nde rotasyon yapabiliyor. Biz iki kulvarda da neredeyse aynı oyuncularla oynuyoruz. Lig uzun. İki takım da puan kaybetmeyecek, kendi aralarındaki maç belirleyecek gibi. Daha deplasmanlar, sakatlıklar olacak. Biz ağır fikstürden geçiyoruz." açıklamasında bulundu.