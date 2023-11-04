İsrail’i savunmak için sıraya girdiler! İngiliz medyasından çocuk katliamlarına kan donduran kılıf

İşgalci İsrail 29 günden bu yana Gazze'ye bomba yağdırırken hedefinde neredeyse yalnızca kadınlar ve çocuklar var. Gazze'yi ele geçirmek için Hamas bahanesinin arkasına sığınan İsrail saldırılarında sivil yerleşimlerin yanına çok sayıda hastane ve okul da ekledi. Batı medyası İsrail'in çocuk katliamını aklamak için sıraya girdi. İngiliz The Economist ve BBC, çocuk katliamlarını normalleştirmek için servis ettiği haberlerle katliama ortak oldu.

Giriş Tarihi: 04.11.2023 14:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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