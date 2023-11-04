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AK Parti'den İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama sert tepki: Netanyahu hükümeti bir cinayet makinesidir

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Giriş Tarihi: 04.11.2023 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023
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AK Parti’den İsrail’in Gazze’de yaptığı katliama sert tepki: Netanyahu hükümeti bir cinayet makinesidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'de yaptığı insanlık katliamına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, "Netanyahu hükümeti bir cinayet makinesidir. Bu cinayet makinesi her katliamdan sonra Batılı ülkeler tarafından “İsrail’in kendini savunma hakkı var” cümlesiyle daha çok cinayet işlemesi için teşvik edilmektedir." ifadelerini kullandı.

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