Dünya 'katil İsrail' diye haykırıyor! Starbucks önü, liman, sokaklar, her yerde Filistin'e destek gösterileri
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. Terör devleti masum insanları katlederken, dünyada sokaklara çıkan kişiler İsrail ve ABD'ye tepki gösteriyor.
Dünya gözünü 7 Ekim'de başlayan İsrail - Hamas savaşına çevirdi. 29 gündür devam eden savaşta İsrail, okul, cami, kilise, hastane ayırt etmeksizin sivillerin üstüne bomba yağdırıyor. Batı katil İsrail'in Gazze'deki sivil katliamına destek olurken, masunların yanında yer alan kişiler yasaklara rağmen sokaklara döküldü.
NEW YORK'TA GÖSTERİLER DEVAM EDİYOR
ABD'nin New York kentinde terör devleti İsrail'in soykırımına susmayanlar sokaklara çıkarak Filistin'e destek olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde CUNY Şansölyesi'nin New York ofisinin önünde toplanan göstericiler, Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyarak Filistin'e desteklerini gösterdi. Gösteriye Yahudi gruplar da katıldı.
"İSRAİL BOMBALIYOR ABD ÖDÜYOR"
New York'ta bir araya gelen Filistin destekçileri, Gazze'de İsrail tarafından öldürülen çocuklara dikkat çekme amaçlı "İsrail bombalıyor, ABD ödüyor. Söylesenize kaç çocuk öldürdünüz bugün?" sloganlar attı.
ABD'DE İSRAİL'E SİLAH TAŞIYACAĞI İDDİA EDİLEN GEMİNİN BULUNDUĞU LİMANDA GÖSTERİ
ABD'nin California eyaletindeki Oakland Limanı'na giren onlarca kişi, İsrail'e yapılacak silah yardımlarını taşıyacağı iddia edilen askeri geminin önünde protesto gösterisi düzenledi.
New York merkezli ABC7'nin haberine göre, Oakland Limanı'na girişleri kapatan göstericiler, ABD'nin İsrail'e askeri desteğini protesto etti.
Limandaki askeri geminin Washington'a ve ardından Orta Doğu'ya hareket edeceğini savunan göstericiler, geminin hareketini engelleme girişiminde bulundu.
Gösteriyi organize eden Lara Kiswani, yaptığı açıklamada, geminin İsrail'e askeri teçhizat taşıyacağını liman çalışanlarından öğrendiklerini belirterek, "Biz sadece acil bir ateşkes çağrısı yapmaya ve halkımıza yönelik soykırıma yardım edilmesini durdurmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Gösteriye katılan Uluslararası Liman ve Antrepo Birliği üyelerinden Clarence Thomas da vergilerinin "kadınlara ve çocuklara atılan silahlara gittiğini" kaydederek, "Bu dolarlar, ABD vatandaşları yararına daha faydalı şeyler için harcanabilir." dedi.
"GİDEREK BÜYÜYEN KIVILCIM"
Birçok ünlü markanın işgalci İsrail'e desteğini açıklamasının ardından dünyanın dört bir yanında bu markalara yönelik eylemler de artmaya başladı. Gazze'de çocuk ve kadınların öldürülmesinde payları olan firmaların önüne toplananlar attıkları sloganlarla adlarından söz ettirmeyi başarıyor.
ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın Filistin ile dayanışma mesajı içeren bir paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle "Starbucks Workers United" adlı sendikasına dava açacağını açıklamasının ardından mağazalarının önünde kalabalık gruplar tarafından protesto ediliyor.
Son olarak ABD'de toplanan bir grup "Starbucks Starbucks saklanamazsın! İçeceklerini soykırım için yapıyorsun" slongaları attı.
ABD'NİN BAŞKENTİNDE 30 BİN KİŞİLİK "FİLİSTİN'E DESTEK" GÖSTERİSİ!
ABD'nin başkenti Washington D.C'de bugün, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ateşkesin sağlanması ve ABD'nin İsrail'e yardımlarını durdurması çağrısıyla protesto gösterisi düzenlenecek.
"Washington'a Ulusal Yürüyüş: Özgür Filistin" adı altında organize edilen gösteriye 30 bin kişinin katılması bekleniyor.
Barış yanlısı Yahudi grupların da dahil olduğu sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen gösteri, yerel saat ile 14.00'te Freedom Plaza Meydanı'nda başlayacak.
Göstericiler, burada yapılan konuşmalardan sonra Beyaz Saray etrafında yürüyerek İsrail'in saldırılarına yönelik "ateşkes" çağrısı yapacak, aynı zamanda Joe Biden yönetiminden İsrail'e yapılan ABD yardımlarının durdurulmasını isteyecek.
Gösteriyi organize eden kuruluşlardan ANSWER'in Direktörü Brian Becker, Ulusal Park Servisinden yaklaşık 30 bin kişilik katılım için izin aldıklarını belirterek, protestonun "ABD tarihinde Filistin halkına destek veren en büyük gösteri" olmasını umduklarını kaydetti.
ALMANYA'DA SOKAKLARA DÖKÜLDÜLER
Almanya'nın Essen kentinde, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
"YAŞASIN FİLİSTİN"
Arjantin'de bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını protesto etti.
Başkent Buenos Aires'teki Plaza del Congreso'da toplanan yüzlerce kişi, İsrail bombardımanı sonucu öldürülen kadınlara ve çocuklara dikkati çekti.
Aralarında Nobel Barış Ödülü sahibi Adolfo Perez Esquivel'in de bulunduğu gruptakiler, "Soykırımı durdurun", "Yaşasın Filistin" pankartları taşıdı.
Protestocular, İsrail saldırılarına karşı tepkisiz kalan ABD, Fransa ve İngiltere'ye tepki gösterdi.
Gösteriye, Barış ve Adalet Servisi, İslam Merkezi, Plazo de Mayo Anneleri Derneği, Arjantin-Filistin Kuruluşları Federasyonu, Arjantin ve Özerk İşçi Sendikası (CTA-A), İnsan Hakları Daimi Meclisi, Filistin Halkıya Dayanışma Komitesi üyeleri ile Hakikat ve Adalet temsilcileri de destek verdi.
CTA-A Genel Sekreteri Hugo Godoy, İsrail'in saldırılarını kınayarak İsrail'in Filistin halkına yönelik sürdürdüğü katliamın durdurulmasını istedi.
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