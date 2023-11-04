Dünya ’katil İsrail’ diye haykırıyor! Starbucks önü, liman, sokaklar, her yerde Filistin’e destek gösterileri

Limandaki askeri geminin Washington'a ve ardından Orta Doğu'ya hareket edeceğini savunan göstericiler, geminin hareketini engelleme girişiminde bulundu.

Gösteriyi organize eden Lara Kiswani, yaptığı açıklamada, geminin İsrail'e askeri teçhizat taşıyacağını liman çalışanlarından öğrendiklerini belirterek, "Biz sadece acil bir ateşkes çağrısı yapmaya ve halkımıza yönelik soykırıma yardım edilmesini durdurmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Gösteriye katılan Uluslararası Liman ve Antrepo Birliği üyelerinden Clarence Thomas da vergilerinin "kadınlara ve çocuklara atılan silahlara gittiğini" kaydederek, "Bu dolarlar, ABD vatandaşları yararına daha faydalı şeyler için harcanabilir." dedi.