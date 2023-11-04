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Filistin'e destek veren Bella Hadid'e Fransız markası Dior'dan ambargo: İsrailli model May Tager ile anlaştı

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.11.2023 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023
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Filistin’e destek veren Bella Hadid’e Fransız markası Dior’dan ambargo: İsrailli model May Tager ile anlaştı

Soykırımcı İsrail, Filistin halkına ölüm yağdırırken bu katliama karşı ses çıkaran ünlülerden biri de Bella Hadid'di. Hadid, "Kariyerim bitse bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler'dir" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamasından sonra ölüm tehditlerine kadar hedef haline gelen Bella Hadid'e bir ambargo da Dior'dan. Fransız marka, Filistin asıllı Bella Hadid yerine, İsrailli model May Tager ile anlaştı.

Katil İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları devam ederken dünyanın farklı ülkelerinden ünlü isimler, İsrail'e tepkilerini göstermeyi sürdürüyor.

Filistin asıllı Amerikalı ünlü model Bella Hadid de konuyla ilgili, "Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. Modellik işlerini kaybetmekten korkmuyorum ve Filistin hakkında sesimi yükseltmeye devam edeceğim. İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler'dir. 2 buçuk milyon Filistinli'ye yeni bir mezarlık yaratmak için çalışıyor. O modern zamanların Hitler'i! Eğer İsrailliler savaşmayı bırakırlarsa, barış olur. Eğer Filistinliler savaşmayı bırakırlarsa, Filistin yok olur" ifadelerine yer vermişti.

Bu açıklamalarının ardından Fransız markası Dior'dan skandal bir hamle geldi.

Fransa'nın da açıkça desteklediği İsrail için harekete geçen Dior, yeni kampanyasında Bella Hadid'den vazgeçti.

Konuyu gündeme taşıyan İsrail gazetesi Maariv ise, "Tam da şu anda birçok şirket İsrail'i desteklemekten kaçınırken İsrailli model May Tager, daha önce Bella Hadid'in yürüttüğü uluslararası marka Dior'un kampanyasına liderlik ediyor.

Tager'ın yönetmesi için seçildiği kampanya, markanın Paris'te çekilen ve resmi internet sitesinde yer alan ve önümüzdeki günlerde zincirin dünya çapındaki tüm şubelerine ulaşacak olan tatil kampanyasıdır.

Geçmişte kampanyayı yürüten kişi, yıllardır Filistinlileri destekleyen ve sık sık İsrail aleyhinde konuşan uluslararası model Bella Hadid'di." ifadelerine yer verdi.

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