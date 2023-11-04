Filistin’e destek veren Bella Hadid’e Fransız markası Dior’dan ambargo: İsrailli model May Tager ile anlaştı

Filistin asıllı Amerikalı ünlü model Bella Hadid de konuyla ilgili, "Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. Modellik işlerini kaybetmekten korkmuyorum ve Filistin hakkında sesimi yükseltmeye devam edeceğim. İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler'dir. 2 buçuk milyon Filistinli'ye yeni bir mezarlık yaratmak için çalışıyor. O modern zamanların Hitler'i! Eğer İsrailliler savaşmayı bırakırlarsa, barış olur. Eğer Filistinliler savaşmayı bırakırlarsa, Filistin yok olur" ifadelerine yer vermişti.