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Uçaklar havada tanklar karada sivillere ölüm kusuyor! A Haber Gazze sınırında

A Haber
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Giriş: 02.11.2023 18:45
Güncelleme:02.11.2023 18:47
Savaşın en sıcak anları A Haber’de ekrana geliyor. Katliam uçakları Gazze’nin birçok noktasına ölüm yağdırıyor. Sınır hattında bulunan A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu gelişmeleri canlı yayında aktardı.

A Haber savaş hattında

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