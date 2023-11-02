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Katil İsrail Cibaliye ve Bureyc kampını vurdu

A Haber
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Giriş: 02.11.2023 16:15
Gazze’deki iki mülteci kampı bombalandı, onlarca can kaybı var. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, detayları aktardı.
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