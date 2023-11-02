Gazze’ye öl ya da terk et ablukası! İsrail’in nihai amacını canlı yayında anlattı

Diğer tarafı ise tarihlerinde gelen sürekli olarak oyunbozanlık yaptıkları için sürekli olarak itilmiş kakılmış her gittikleri yeri karıştırdıkları için oradan kovulmuş insanlardır. Dolayısıyla psikolojik olarak da ciddi bir korkuları var. Buda işin teolojik tarafıyla alakalı. Bir Müslüman askeri bir Hamaslı ölürse şehir olacağını kalırsa gazi olacağını biliyor. Ancak İsrail askeri için önemli olan ise ölmemektir. Aradaki fark da budur.