Gazze’ye öl ya da terk et ablukası! İsrail’in nihai amacını canlı yayında anlattı
İsrail’in Gazze’de yaşayan bebeklere karşı açtığı savaşta 27. gün sona ererken bölgede can kayıpları 9 bini aştı. Katliam tankları Gazze’nin dış mahallelerine girse de Kassam Tugayları büyük bir direniş gösteriyor. Peki savaş nereye gidecek? İsrail’in nihai amacı ne? Bölgedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş değerlendirdi ve İsrail asıl hedefinin Gazze açıklarındaki doğal gaz yatakları olduğunu söyledi.
Ekrem Kızıltaş'ın öne çıkan sözleri:
"Netanyahu'nun askeri ziyaretini inceleyin askerlerin gözündeki korkuyu anlarsınız. Bunu uzmanlar değerlendirdiğinde çok daha iyisini anlayacaklardır. İsrail saflığını mümkün olduğu kadar muhafaza etmeye çalışan bir ırk. Bunun 2 türlü problemi var. Fizyolojik rahatsızlıkların nesilden nesile akması ve değilşik genlerle karışmadığı için bütün mensuplarında tekrarlaması gibi bir aşama var.
Diğer tarafı ise tarihlerinde gelen sürekli olarak oyunbozanlık yaptıkları için sürekli olarak itilmiş kakılmış her gittikleri yeri karıştırdıkları için oradan kovulmuş insanlardır. Dolayısıyla psikolojik olarak da ciddi bir korkuları var. Buda işin teolojik tarafıyla alakalı. Bir Müslüman askeri bir Hamaslı ölürse şehir olacağını kalırsa gazi olacağını biliyor. Ancak İsrail askeri için önemli olan ise ölmemektir. Aradaki fark da budur.
İsrail'in nihai niyeti Gazze'yi alarak Gazze şeridindeki büyük doğalgaz yataklarını ele geçirmek. Sonra Batı Şeria'da yaşayan Filistinlileri kovma hedefi olacak. İşgal ettiği topraklarda tüm Arapları bitirme hesabı yapıyor. İsrail bu planını açık şekilde itiraf edemiyor. "Arz-ı Mevüt" ya da "vaat edilmiş topraklar" gidi söylemleri komplo teorisi olarak görenler var. Onların hastalık kafalarından böyle bir şey geçiyor.
Rahmetli Erbakan Hoca'nın da dediğini gibi; Ey İsrail dünyayı ele geçirmeye çalışıyorsun ama bütün illere vali ataman gerekse nüfusu yetmiyor. Şu anda İsrail 15,5 milyon dünya çapında nüfusu var. 7 milyonu işgal ettiği topraklarda yaşıyor. Burada da gittikçe azalıyorlar. Demokgrafik bomba olacaklar. Nasıl gideceğini bilmiyoruz ama burası bir Arap ülkesi haline gelecek. İşte burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü anlam kazanıyor. Gün gelecek 500 yıl önce olduğu gibi sana Türkiye'den başka el uzatan bulamayacak. Ancak bütün bu katliamları yaptıktan sonra Türkiye, bu tür insanlara el uzatmaz."
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