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Türkiye Gazzeli masumlar için ayakta! Dünyanın gözü Büyük Filistin mitinginde

A Haber
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Giriş: 28.10.2023 12:46
Abluka altındaki Gazze'yi üç haftadır kesintisiz şekilde bombalayan İsrail, bugüne kadarki en ağır saldırısını gerçekleştirdi. Gazze şeridine boydan boya ölüm yağdıran İsrail, karadan ve havadan saldırılarla bölgeyi cehenneme çevirdi. Türkiye Gazzeli siviller için ayakta ve mazlumların yanında. Dünya Büyük Filistim mitingi takip ediyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan akademisyen Prof. Dr. Serhat Ulağlı değerlendirdi.
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