Türkiye İsrail'e "one mınute" diyecek | Yüzbinler tek yürek olacak! Uzmanlar A Haber'de yorumladı

AK Parti, bugün İstanbul'da "Büyük Filistin" mitingi düzenliyor. Atatürk Havalimanı Milet Bahçesi'nde düzenlenecek mitingde buluşacak yüzbinler; İsrail'e "one mınute" diyecek. Mitinge, Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı partilerin genel başkanları da katılacak. Hem savaş bölgesindeki durumu hem de mitingi A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.

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