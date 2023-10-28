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İSTANBUL’DA BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ! AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe A Haber’de

A Haber
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Giriş: 28.10.2023 13:15
Dünyanın vicdan noktası olan Türkiye, İşgalci İsrail’in katil ordusunun mazlum Gazzelilere karşı uyguladığı soykırıma İstanbul’dan “dur” diyecek. Büyük Filistin mitingi için hazırlıklar tamamlandı. A Haber’e konuk olan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “1 milyon insanı burada ağırlayacak şekilde hazırlandık. Vatandaşlarımız ücretsiz olarak bu alana ulaşabilirler. Çocuklar ölmesin çağrısını buradan yerine getireceğiz. Biz burada alanda hazırlıklarımızı tamamladık vatandaşlarımızı bekliyoruz. Katliama gözünüzü kapatıp susamazsınız. Ateşkes olmalı ve sivillerin ölümü durmalı.” dedi.
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