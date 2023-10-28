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Son dakika: Büyük Filistin Mitingi nedeniyle Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ile Marmaray ücretsiz olacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.10.2023
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Son dakika: Büyük Filistin Mitingi nedeniyle Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ile Marmaray ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün İstanbul'da düzenlenecek "Büyük Filistin Mitingi" nedeniyle Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ile Marmaray seyahatlerinin ücretsiz olacağını açıkladı.

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