İstanbul’da Gazze’ye selam! Türkiye İsrail zulmüne karşı ayakta

Türkiye’ye İsrail’in Gazze’de yönelik ölüm ablukasına karşı ayakta. Yüzbinlerce vatandaş Atatürk Havalimanı’daki Büyük Filistin mitingine akın ediyor. İstanbul’da İsrail’in katliamı protesto edilecek. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteciler Mahmut Övür ve Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.

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