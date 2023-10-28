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İstanbul’da Gazze’ye selam! Türkiye İsrail zulmüne karşı ayakta

A Haber
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Giriş: 28.10.2023 14:21
Türkiye’ye İsrail’in Gazze’de yönelik ölüm ablukasına karşı ayakta. Yüzbinlerce vatandaş Atatürk Havalimanı’daki Büyük Filistin mitingine akın ediyor. İstanbul’da İsrail’in katliamı protesto edilecek. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteciler Mahmut Övür ve Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.
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