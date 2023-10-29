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Katil İsrail'in Gazze katliamında 23. gün! A Haber sıcak bölgede

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 29.10.2023 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023
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Katil İsrail’in Gazze katliamında 23. gün! A Haber sıcak bölgede

Son dakika haberi... Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırım yapmaya devam ediyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Gazze sınırından sn gelişmeleri aktardı.

KATİL İsrail'in Gazze katliamında 23. gün. Dünyanın gözü önünde masum siviller katlediliyor.

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt bölgeden son durumu aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları; 21. günden bu yana yoğun bombardıman hiç aralıksız devam ediyor. Dün akşam düzenlenen saldırılarda en az 130 kişi hayatını kaybettiği açıklandı.

Son güncellenen duruma göre 7 bin 703 kişi hayatını kaybetmişti.

SICAK ÇATIŞMA YAŞANIYOR

Kara saldırısı ne zaman başlayacak sorusu hiç şüphesiz akıllarda ancak zaten iki günden bu yana özellikle İsrail ordusunun tankları Gazze sınırını aşmış durumda. Zaman zaman Kassam Tugayları ile de sıcak çatışma yaşanıyor.

Sıcak temasın sesleri de bizim bulunduğumuz noktada daha net duyulmaya başladı.

Hamas'tan dün önemli açıklamalar geldi. Esir konusu gündemdeydi. İsrail'in güncellemiş olduğu rakamlara göre 229 esirin olduğunu biliyoruz ancak Hamas'ın yaptığı açıklamada en az 50 esirin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Açıklamaya göre İsrail'in Filistinli esirleri serbest bırakması durumunda diğer esirler için de konuşulabileceği konusunda bir değerlendirme yapıldı ki şu an itibariyle yaklaşık 6 bin 500 kişinin tutuklu olduğunu biliyoruz bölgede.

Katil İsrail’in Gazze katliamında 23. gün KATİL İSRAİL'İN GAZZE KATLİAMINDA 23. GÜN

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