Katil İsrail’in Gazze katliamında 23. gün! A Haber sıcak bölgede

SICAK ÇATIŞMA YAŞANIYOR

Kara saldırısı ne zaman başlayacak sorusu hiç şüphesiz akıllarda ancak zaten iki günden bu yana özellikle İsrail ordusunun tankları Gazze sınırını aşmış durumda. Zaman zaman Kassam Tugayları ile de sıcak çatışma yaşanıyor.

Sıcak temasın sesleri de bizim bulunduğumuz noktada daha net duyulmaya başladı.