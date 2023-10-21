Sadece A Haber’de Gazze’de çocuklar ölürken insanlar Aşkelon’da güneşleniyor

Burada aslında madalyonun iki yüzü var. Hemen 10 KM mesafede bombalar yağıyor ve seslerini duyuyoruz. Burası şimdilik boşaltılmış olsa hayat bir şekilde burada akıyor. Burada olanlar tabi bizi görünce uzaklaşıyor. İsrail'in küçük Gazze planı Aşkelon, Aşdod ve Sderot gibi bölgelerin daha güvenli olmasını sağlamak. Aşkelon bir sahil kasabası. Gün içinde denize girenler var. Bize burada onu söyleyen bir oldu.