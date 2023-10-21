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Sadece A Haber’de Gazze’de çocuklar ölürken insanlar Aşkelon’da güneşleniyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 21.10.2023 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023
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Sadece A Haber’de Gazze’de çocuklar ölürken insanlar Aşkelon’da güneşleniyor

İsrail havadan karadan denizden 2,3 milyon insanın yaşadığı Gazze’ye ölüm yağdırırken Aşkelon’da insanlar hayatlarına devam ediyor ve sahilde güneşleniyor. Aşkelon şehir merkezine giden A Haber muhabiri Özlem Aktay o anları tüm dünyaya gösterdi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişi öldü, 13 binden fazla kişinin yaralandı. Gazze'deki Hamas'a bağlı hükümetinin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti. Maruf, İsrail'in son 24 saatte Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 352 Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları nedeniyle sağlık sisteminin çökme dercesine geldiğini belirtti. Bugün Refah Sınır Kapısı'ndan giren insani ve tıbbi yardımlara işaret eden Kudra, "Yakıt neredeyse tükenmek üzere. Gazze Şeridi'ndeki hastanelere acilen yakıt ulaştırılmaması durumunda bunun yaralılar ve hastalar için ciddi tehlike oluşturacağı konusunda uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'de çocuklar-kadınlar ve insanlık ölürken İsrail'in Aşkelon kentinde bambaşka bir durum var. Gazze'nin yanı başında yer alan sadece 10 KM mesafedeki kentte insanlar hayatlarına devam ediyor. Bazı insanlar ise sahile inip güneşleniyor bazıları ise spor yapıyor. İsrail, Hamas'ın saldırıları sonrası Aşkelon'u tahliye etmişti. Ancak bölgede kalan insanlar ise yaşanan katliama gözlerini kapatarak yaşamlarını sürdürüyor. Aşkelon şehir merkezine giden A Haber muhabiri Özlem Aktay o anları tüm dünyaya gösterdi.

Özlem Aktay'ın canlı yayında aktardıkları:

Bizler şu anda Aşkelon'un sahil noktasındayız. İsrail ordusu Aşkelon yolunda günlerdir askeri sevkiyat yaparken sahilde ve şehir merkezinde farklı bir durum var. İsrail daha küçük bir Gazze istiyor buna gerekçe olarak Gazze sınırına yakın noktalardaki şehirlerin güvenliği gösteriliyor. İsrail bunun için tampon bölge oluşturmak istiyor. Aşkelon merkezinden yaklaşık 11 KM sonrası Gazze. Aşkelon'un 117 bin nüfusu var. Burası tahliye edildi, ne kadar hayalet şehir olsa da bir şekilde hayat devam ediyor. İnsanlar sahile oturmaya geliyor.

Burada aslında madalyonun iki yüzü var. Hemen 10 KM mesafede bombalar yağıyor ve seslerini duyuyoruz. Burası şimdilik boşaltılmış olsa hayat bir şekilde burada akıyor. Burada olanlar tabi bizi görünce uzaklaşıyor. İsrail'in küçük Gazze planı Aşkelon, Aşdod ve Sderot gibi bölgelerin daha güvenli olmasını sağlamak. Aşkelon bir sahil kasabası. Gün içinde denize girenler var. Bize burada onu söyleyen bir oldu.

Sürecin nereye gideceğini merakla takip ediyoruz. Yukarı tarafta askeri sevkiyat var hemen Aşkelon kent merkezinde ise burada başka bir hayat var. Yaklaşık 10 KM ötede bombalar düşse de çocuklar ölse de hayat burada akıyor. Burada yüksek yapılar var. Buradan bile bomba sesleri duyuluyor ama başka bir hayat burada devam ediyor.

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