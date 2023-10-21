Sadece A Haber’de Gazze’de çocuklar ölürken insanlar Aşkelon’da güneşleniyor
İsrail havadan karadan denizden 2,3 milyon insanın yaşadığı Gazze’ye ölüm yağdırırken Aşkelon’da insanlar hayatlarına devam ediyor ve sahilde güneşleniyor. Aşkelon şehir merkezine giden A Haber muhabiri Özlem Aktay o anları tüm dünyaya gösterdi.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişi öldü, 13 binden fazla kişinin yaralandı. Gazze'deki Hamas'a bağlı hükümetinin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti. Maruf, İsrail'in son 24 saatte Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 352 Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktardı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları nedeniyle sağlık sisteminin çökme dercesine geldiğini belirtti. Bugün Refah Sınır Kapısı'ndan giren insani ve tıbbi yardımlara işaret eden Kudra, "Yakıt neredeyse tükenmek üzere. Gazze Şeridi'ndeki hastanelere acilen yakıt ulaştırılmaması durumunda bunun yaralılar ve hastalar için ciddi tehlike oluşturacağı konusunda uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.
Gazze'de çocuklar-kadınlar ve insanlık ölürken İsrail'in Aşkelon kentinde bambaşka bir durum var. Gazze'nin yanı başında yer alan sadece 10 KM mesafedeki kentte insanlar hayatlarına devam ediyor. Bazı insanlar ise sahile inip güneşleniyor bazıları ise spor yapıyor. İsrail, Hamas'ın saldırıları sonrası Aşkelon'u tahliye etmişti. Ancak bölgede kalan insanlar ise yaşanan katliama gözlerini kapatarak yaşamlarını sürdürüyor. Aşkelon şehir merkezine giden A Haber muhabiri Özlem Aktay o anları tüm dünyaya gösterdi.
Özlem Aktay'ın canlı yayında aktardıkları:
Bizler şu anda Aşkelon'un sahil noktasındayız. İsrail ordusu Aşkelon yolunda günlerdir askeri sevkiyat yaparken sahilde ve şehir merkezinde farklı bir durum var. İsrail daha küçük bir Gazze istiyor buna gerekçe olarak Gazze sınırına yakın noktalardaki şehirlerin güvenliği gösteriliyor. İsrail bunun için tampon bölge oluşturmak istiyor. Aşkelon merkezinden yaklaşık 11 KM sonrası Gazze. Aşkelon'un 117 bin nüfusu var. Burası tahliye edildi, ne kadar hayalet şehir olsa da bir şekilde hayat devam ediyor. İnsanlar sahile oturmaya geliyor.
Burada aslında madalyonun iki yüzü var. Hemen 10 KM mesafede bombalar yağıyor ve seslerini duyuyoruz. Burası şimdilik boşaltılmış olsa hayat bir şekilde burada akıyor. Burada olanlar tabi bizi görünce uzaklaşıyor. İsrail'in küçük Gazze planı Aşkelon, Aşdod ve Sderot gibi bölgelerin daha güvenli olmasını sağlamak. Aşkelon bir sahil kasabası. Gün içinde denize girenler var. Bize burada onu söyleyen bir oldu.
Sürecin nereye gideceğini merakla takip ediyoruz. Yukarı tarafta askeri sevkiyat var hemen Aşkelon kent merkezinde ise burada başka bir hayat var. Yaklaşık 10 KM ötede bombalar düşse de çocuklar ölse de hayat burada akıyor. Burada yüksek yapılar var. Buradan bile bomba sesleri duyuluyor ama başka bir hayat burada devam ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bağkur'luya erken emeklilik müjdesi geldi! Prim gün detayı açıklandı! 1800 günle emeklilik tarihiniz değişiyor...
- GS-BJK DERBİ MAÇI İZLE! 21 Ekim 2023 Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle! Canlı yayın frekans bilgileri...
- GS - BJK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi statta?
- 20 liradan satılıyor, o ilde hasadı başladı! Canan Karatay'ın öve öve bitiremediği besin...
- Gönül Dağı Rüstem kimdir? Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Halit'i kadroda! İşte son hali...
- Refah sınır kapısı nedir? Refah sınır kapısı açıldı mı, haritada nerede yer alıyor?
- KANLI AY TUTULMASI 2023! 🌒 Kanlı ay tutulması ne zaman, tarihi belli mi? ♌ Burçlara etkisi...
- Sosyal yardım alanlara müjde: Ödemeler son dakika hesaplandı! 2024 Ocak ayında Evde Bakım, 65 yaş, dul ve yetim...
- MİLLİ YAS BİTTİ Mİ? Milli yas nedir, kaç gün sürecek, bugün son gün mü?
- 21 Ekim Gönül Dağı var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı bugün...
- Van depremi ne zaman oldu? Van depremi kaç saniye sürdü? Tarihin en büyük depremlerinden biri...
- KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇ EKRANI 2023! KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak? GSB son dakika duyuru...