22 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Gazzeli doktor Fadia Malhis A Haber'de: Yardım gelmezse bebekler ölecek

Gazzeli doktor Fadia Malhis A Haber'de: Yardım gelmezse bebekler ölecek

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 21.10.2023 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023
ABONE OL
Gazzeli doktor Fadia Malhis A Haber’de: Yardım gelmezse bebekler ölecek

Soykırımcı İsrail, Gazze’de katliama devam ediyor. Bombalarıyla kadın, yaşlı, çocuk demeden sivilleri hayattan kopardı. A Haber'e bağlanan Filistin Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis ise ülkedeki sağlık durumu hakkında acil durum çağrısı yaptı. Malhis, "Bugün akaryakıt girmesini bekliyorduk ama gelmedi. 130 bebeği battaniyeyle ısıtmaya çalışıyoruz. Birkaç saatlik yakıtımız kaldı." dedi. Öte yandan Malhis ile canlı bağlantı sırasında ekranlara bomba sesleri yansıdı. Malhis, evinin bulunduğu bölgenin bombalandığını belirtti.

Filistin Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis, yenidoğan bebekler için gerekli ilaçların bittiğini belirterek, "Elektrik 8 saat sonra bitmiş olacak ve bu bebekler ölecek. Temiz su bile yok, yalvarıyoruz, bu bebekleri kurtarın. Ne temiz su var ne ısınma var ne mama var. Yardım acil bir şekilde gelmezse bebekler ölecek." dedi.

Malhis, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası, çalıştığı hastanedeki yenidoğan servisinde yer alan bebeklerin durumuna ilişkin A Haber'e açıklamalarda bulundu.

Savaş sebebiyle erken doğumların olduğunu belirten Malhis, şu ifadeleri kullandı:

Elektrik ya da yakıt bulunamadı. Erken yenidoğan 130 bebek ölümle burun buruna. Şifa Hastanesi en büyük hastane, bu bebekler gündüz güneş enerjisiyle akşamları da battaniyeyle ısıtmaya çalışıyoruz. Bugün akaryakıt girmesini bekliyorduk ama gelmedi. Refah Sınır Kapısı'ndan giren yardımların hiçbiri Şifa Hastanesi'ne ulaşamayacak durumda. Hastanede birkaç saatlik yakıt var, sonra hayat duracak. Işık lazım ki ameliyat yapalım.

Hastanedeki sivil sayısı 50 binden fazla, hasta sayısı ise çok fazla, tam olarak bilmiyorum.

Bugün saldırılar hiç durmadı, sabah sakinledi ama öğleden sonra saldırılar devam etti.

Bu sabah temiz su bile kalmadı bu bölümde. Temiz su olmadığı için enfeksiyona maruz kalacaklar. Çöpler de birikti, saldırılardan dolayı da belediye temizleme çalışması yapamıyor, salgınlar da beraberinde gelecek.

Öte yandan, A Haber ile canlı bağlantı gerçekleştiren Fadia Malhis, evinin bulunduğu bölgenin bomba saldırısı altında olduğunu belirtti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA