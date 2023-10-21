Kahire’de Gazze zirvesi | Barış için umut var mı? Turan Kışlakçı A Haber’de değerlendirdi
Kahire'de düzenlenen Barış Zirvesi'nde konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan" Filistin'in acısı normalleştiriliyor. İsrail Gazze'de 2 milyon kişiyi hapiste tutuyor. Adil bir çözüm bulunmalı. İki devletli çözüm yoluna geri dönülmesi gerekiyor." dedi. Peki Gazze’de barış için umut var mı? Arap Birliği Gazze için ne yapacak? Kahire’den ateşkes için bir sonuç çıkar mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci-yazar Turan Kışlakçı değerlendirdi. Gazze için yardım TIR'ları hakkında konuşan ülke liderlerine tepki gösteren Turan Kışlakçı, " Konuştukları olay Gazze’ye yardımın sokulması, ya da ne kadar yardım gideceğiydi. Bu ülkeler birer hayır kurumu değilsiniz. Bunu zaten hayır kurumları yapıyor. Onların yapması gereken şeyler farklı; Gazze’de öldürülen insanlar var tehdit altında olan masumlar var. Daha dün akşam saldırılar vardı." dedi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik abluka ve saldırıları sürerken bölgedeki ateşi söndürmek için bugün Kahire'de 'Uluslararası Gazze Barış Zirvesi' düzenlendi. Zirvede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti . Zirvenin açılış konuşmasını yapan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi; "Refah Sınır Kapısı'nı bir an için bile kapatmadık ama sınırın Filistin tarafındaki İsrail bombardımanı insani yardımların geçişini engelledi." ifadelerine yer verdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, İsrail'in 2 milyon insanı, insan yaşamına uygun olmayan bir bölgede açık hava hapishanesinde tuttuğunu belirterek, "Filistinlilerin acılarının devam etmesine asla izin vermeyeceğiz." dedi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci-yazar Turan Kışlakçı değerlendirdi.
Gazeteci-yazar Turan Kışlakçı: Geçmişten beri bütün toplantılara baktığımızda 1960'lardan Arap Birliği'nin kurulduğu zamanlardan beri onların deyimiyle söyleyelim; Arap oturur-konuşur ve ayrılırlar. İşte olay bundan ibaret. Bugünkü toplantıda Arap liderlerini dinledim ve onların konuşmalarından ben utandım. Konuştukları olay Gazze'ye yardımın sokulması, ya da ne kadar yardım gideceğiydi. Bu ülkeler birer hayır kurumu değilsiniz. Bunun zaten hayır kurumları yapıyor. Onların yapması gereken şeyler farklı; Gazze'de öldürülen insanlar var tehdit altında olan masumlar var. Daha dün akşam saldırılar vardı.
Onlarca çocuk kadın-ve sivil öldü. Bu ülkelerin orduları var. Arap Birliği 23 ülkeden bahsediyoruz. Gazze'yi korumak için ne yapabilirsiniz. Bunu konuşmak gerek Ana konu bu olmalıydı. Ancak burada konuşan konu Gazze'ye yardımları gitmesi gibi şeyle oldu. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Refah'ı açmak istediğini ama İsrail istemediğini söylüyor. İsrail orayı bombaladığını ve ne yapabileceğini soruyor. İnanılır gibi değil. Bu kapının açılması için Biden'dan izin istiyor. Bu toplantıdaki üslup-söylem utanç verici.
Bu Batı'ya bağlılığın çok öte bir şey. Bu yaptıkları ve yaşadıkları utanç verici. Mısır olarak aç sınırları karşı taraf açar-kapat o ayrı mesele ama sen aç kapıları ve yardımları gönder. Maalesef dış mekanizmaya bağlılar ve Arap ülkelerinin en büyük sıkıntı da budur. Küçük ülkeleri bunun için anlayabiliriz ancak Mısır gibi bir ülke var. Türkiye'den fazla nüfusu var ve bölgesinde önemli bir güç. Ve daima çıkar bir güç ve imparatorluk olduğunu söylerler. Dün Mısır'da insanlar yıllar sonra Kahire'ye çıktı ve Sisi'ye karşı "bizim adımıza konuşma, biz Filistin'in yanındayız" mesajı verdi. Çünkü orada artık devlet lideri halkı bile temsil etmiyor.
Ülkeler burada İsrail'in hangi gıdaya izin vereceğini konuşuyor. Bunun hesaplarını yapıyorlarsa bu utanç vericidir. İsrail gelip Refah'ı vurduğunda ordunu hazırlarsın ve gereken karşılığı verirsin. Küçük bir Gazze İsrail'e karşı fakat koca bir Mısır buna karşı koyamıyor. Koca bir Arap dünyası İsrail'e karşı koyamıyor. Bundan daha utanç verici bir şey var mı? Burada bir İsrail hegomanyasından söz ediliyor ama bu algıdan ibaret. Çok güçlü bir ordusu olduğu söyleniyor ama Gazze küçücük bir yer. İsrail burayı 2007 yılında beri karadan-havadan-denizden kuşatmış durumda. İsrail buranın su kanallarına bile müdahale ediyor, çimento döküyor. Böyle bir barlığın eşi benzeri yok. Bir kavmi her yerden kuşatıyorsunuz, nefes borularını tıkıyorsunuz. Böyle bir barbarlık yok. Gazzeliler işte bu su borularından füzeler, tanksavarlar yaptılar ve İsrail'in o bütün imajını yerle yeksan ettiler.
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