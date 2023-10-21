Kahire’de Gazze zirvesi | Barış için umut var mı? Turan Kışlakçı A Haber’de değerlendirdi

Ülkeler burada İsrail'in hangi gıdaya izin vereceğini konuşuyor. Bunun hesaplarını yapıyorlarsa bu utanç vericidir. İsrail gelip Refah'ı vurduğunda ordunu hazırlarsın ve gereken karşılığı verirsin. Küçük bir Gazze İsrail'e karşı fakat koca bir Mısır buna karşı koyamıyor. Koca bir Arap dünyası İsrail'e karşı koyamıyor. Bundan daha utanç verici bir şey var mı? Burada bir İsrail hegomanyasından söz ediliyor ama bu algıdan ibaret. Çok güçlü bir ordusu olduğu söyleniyor ama Gazze küçücük bir yer. İsrail burayı 2007 yılında beri karadan-havadan-denizden kuşatmış durumda. İsrail buranın su kanallarına bile müdahale ediyor, çimento döküyor. Böyle bir barlığın eşi benzeri yok. Bir kavmi her yerden kuşatıyorsunuz, nefes borularını tıkıyorsunuz. Böyle bir barbarlık yok. Gazzeliler işte bu su borularından füzeler, tanksavarlar yaptılar ve İsrail'in o bütün imajını yerle yeksan ettiler.

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