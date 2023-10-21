Sadece A Haber’de Gazze’de çocuklar ölürken insanlar Aşkelon’da güneşleniyor

İsrail havadan karadan denizden 2,3 milyon insanın yaşadığı Gazze’ye ölüm yağdırırken Aşkelon’da insanlar hayatlarına devam ediyor ve sahilde güneşleniyor. Aşkelon şehir merkezine giden A Haber muhabiri Özlem Aktay o anları tüm dünyaya gösterdi.

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