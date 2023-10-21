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İsrail'e sessiz baskı! ABD ve Avrupa ülkelerinden kara harekatı öncesi Netanyahu'dan flaş talep...

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 21.10.2023 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023
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İsrail’e sessiz baskı! ABD ve Avrupa ülkelerinden kara harekatı öncesi Netanyahu’dan flaş talep...

İsrail basını tarafından yapılan haberde ABD ve Avrupa’dan bazı ülkelerin İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlatmayı planladığı kara harekatını geciktirmek için çaba gösterdiği belirtildi. Bu baskının sessiz bir şekilde yapıldığı vurgulandı. İşte detaylar...

İsrail basını, ABD ve Avrupa'dan bazı ülkelerin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne olası kara harekatını geciktirmesi için Tel Aviv yönetimine baskı yaptığını yazdı.

KARA HAREKATINI ERTELEME ÇABASI

Times of Israel'e konuşan ve adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili, İsrail'in Gazze'ye olası kara saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının dün gece Katar arabuluculuğuyla 2 ABD vatandaşını serbest bırakmasına değinen yetkili, ABD ve Avrupa'dan bazı ülkelerin, İsrail'in Gazze'ye kara harekatı başlatmayı ertelemesi konusunda sessizce baskı yaptığını ve bu saldırının öngörülebilir gelecekte ilave rehinelerin serbest bırakılması çabalarını sekteye uğratacağından korktuğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

Kassam Tugayları dün Katar'ın çabalarına karşılık Gazze'de esir tutulan ABD'li anne ve kızını insani sebeplerle serbest bıraktıklarını duyurmuştu. Serbest bırakılan esirler gece saatlerinde İsrail tarafına ulaşmıştı.

İsrail yönetimi, Gazze'de Filistinli grupların elinde 200 civarı esir olduğunu belirtiyor.

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