İsrail’in Gazze planı ne? Refah Kapısı, Gazze’ye umut olacak mı?

Tabi burada 20 TIR yeterli değil, bölgede 2 milyondan fazla Gazzeli var. Bunun esamesi bile okunmaz. Yani yardımların sürmesi gerekiyor. Hatta her gün yüzlerce TIR oraya girmeli. Mısır tarafında yeteri kadar yardım malzemesinin toplandığını diğer ülkelerin buraya Gazzeliler için yardım gönderdiğini biliyoruz. Yardımlar güneye kadar çıkar mı? Bu konuda pek bir beklentimiz yok. Büyük nüfusun Gazze şeridinde toplandığını ve güneyde olduğunu biliyoruz. Yardım esas ihtiyaç sahiplerine ulaşmalı. Yardımlar ulaşana kadar İsrail bombardımanı kesmesini bekliyoruz. İsrail'in ne yapacağı belli olmaz. Bu yardımları önemsemek gerekiyor ama çok geç kalındı.