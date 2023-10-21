İsrail’in Gazze planı ne? Refah Kapısı, Gazze’ye umut olacak mı?
İsrail Dışişleri Bakanı Cohen "İsrail ordusu yalnızca Hamas'ı Gazze'den çıkarmakla kalmayacak, aynı zamanda çatışmaların sonunda Gazze şeridi daha da küçülecek" dedi. Öte yandan sabah saatlerinde Refah Sınır Kapısı açıldı ve Gazze’dekiler için bir yardım umudu doğdu. Bölgedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe değerlendirdi.
İsrail Hamas savaşında çatışmalar giderek artıyor. İsrail güçlerinin bu sabah Gazze'ye düzenlediği saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti ve bölgede ölenlerin sayısı 4 bin 500'e yaklaştı. Hamas dün 2 rehineyi serbest bıraktı. Mısır, Refah Sınır Kapısı'nın Gazze'ye gidecek insani yardımlara açıldığını duyurdu. BM insani yardım TIR'larının sınırdan geçiş yaptığı öğrenildi.
Gazze sınırına tank sevkiyatı sürüyor mu? Gazze'ye insani yardım girecek mi? Refah Sınır Kapısı açılacak mı? İsrail'in Gazze planı ne? İsrail kara hareketi yapacak mı, yapmayacak mı? Sahadaki durum neyi gösteriyor? İsrail kara hareketi yapacak mı, yapmayacak mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe değerlendirdi.
Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe'nin öne çıkan sözleri: Yardımlar TIR'ları konusunda 14 gün sonra bu kadar zaman geçtikten sonra bunu başarabilmek bile önemli. İsrail'in ne kadar gaddar ve ne kadar insanlık dışı davranışlarda bulunduğunu gördük. İsrail söz dinlemez bir ülke ve hastane, okul, kilise, cami yani insani hedef gözetmeksizin her tarafı vurduğunu biliyoruz. İsrail arkasına ABD'yi de alarak burada bir katliam yapıyor. Tabi yardımların daha önce gitmesini isterdik. İsrail'in zulmünü düşününce 20 yardım TIR'ının geçmesini olumlu değerlendirmek gerekiyor.
Tabi burada 20 TIR yeterli değil, bölgede 2 milyondan fazla Gazzeli var. Bunun esamesi bile okunmaz. Yani yardımların sürmesi gerekiyor. Hatta her gün yüzlerce TIR oraya girmeli. Mısır tarafında yeteri kadar yardım malzemesinin toplandığını diğer ülkelerin buraya Gazzeliler için yardım gönderdiğini biliyoruz. Yardımlar güneye kadar çıkar mı? Bu konuda pek bir beklentimiz yok. Büyük nüfusun Gazze şeridinde toplandığını ve güneyde olduğunu biliyoruz. Yardım esas ihtiyaç sahiplerine ulaşmalı. Yardımlar ulaşana kadar İsrail bombardımanı kesmesini bekliyoruz. İsrail'in ne yapacağı belli olmaz. Bu yardımları önemsemek gerekiyor ama çok geç kalındı.
İsrail'in yardımların Han Yunus bölgesine gitmesine izin vermesi gerekiyor. Yoksa bu yardımların bir anlamı kalmaz. Sadece yardımların Refah bölgesine ulaşmasına izin verilirse bunun bir anlamı kalmaz. Yardımların yetmeyeceğini hep söyledik. Yardımlar için Gazze'de nüfusun tamamen güneye inmesi gerekiyor. Ama İsrail şu politikayı izleyebilir; bakın Gazze'ye kentine yardım gelmiyor siviller yardımlardan faydalanmak istiyorsa güneye göç etsin manasına gelen bir politika olabilir. Zaten İsrail istediği bir politika bu. Çünkü İsrail Gazze kentini kuzeyi boşaltmak istiyor.
İsrail yardım durumunu bu manada kullanabilir. Ancak ben Gazze'nin kuzeyinin boşaltılacağını sanmıyorum. Ancak yardımların mutlaka güneyin merkezi olan Han Yunus'a kadar gitmesi gerekiyor. Gönül ister kuzey'de Gazze kentine kadar gitsin ama buna izin vereceğini düşünmüyorum. Kuzeydeki insanların yardımlara daha çok ihtiyacı var.
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